Gia cảnh ngặt nghèo của người đàn ông tai biến liệt tứ chi

Ông Trương Mua đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam do tai biến.

Những ngày này, ông Trương Mua rơi vào cảnh khốn khó cùng cực, phải sống nhờ sự chăm sóc, hỗ trợ từ bà con xóm giềng tại khối phố Phú Bình.

Bà Trương Thị Diễm, Trưởng ban Công tác Mặt trận khối phố Phú Bình cho biết, ông Mua hiện điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam sau tai biến dẫn đến liệt tứ chi. Bệnh tình nặng đòi hỏi ông phải được chăm sóc, điều trị liên tục, gây nên muôn vàn khó khăn cho gia đình.

Đau lòng hơn, phía sau nỗi đau bệnh tật của ông Mua là hoàn cảnh gia đình vô cùng ngặt nghèo: con trai ông mắc bệnh down, sức khỏe kém và hạn chế khả năng tự chăm sóc, cần có người túc trực thường xuyên. Trong khi đó, người vợ già yếu, hay đau ốm lại phải gồng mình gánh vác, chăm sóc con.

Con trai ông Mua bị khiếm khuyết về trí tuệ, còn vợ ông đã già yếu, sức khỏe giảm sút.

Biến cố ập xuống khiến gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất vất vả. Với gia cảnh hiện tại, việc trang trải viện phí cho ông Mua cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày gần như vượt quá khả năng.

"Trước hoàn cảnh đầy khó khăn của ông Mua, chúng tôi tha thiết mong nhận được sự chung tay sẻ chia từ các mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái và bà con gần xa. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vô cùng quý giá, giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị cho ông, trang trải nhu cầu thiết yếu và vơi bớt gánh nặng trong lúc hoạn nạn", bà Trương Thị Diễm, Trưởng ban Công tác Mặt trận khối phố Phú Bình chia sẻ.

Sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho gia đình trong lúc khốn khó.

Mọi sự ủng hộ gia đình ông Trương Mua xin gửi về số tài khoản ngân hàng 938766 - Ngân hàng Quân đội MB Bank. Chủ tài khoản: Bà Trương Thị Diễm, Trưởng ban Công tác Mặt trận khối phố Phú Bình, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ bà Diễm: 0938.709.503.