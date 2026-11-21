Quận Minato, Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Japan Today.

Theo số liệu Viện Kinh tế Bất động sản Nhật Bản công bố ngày 19/11, giá bán bình quân căn hộ mới tại 23 quận của Tokyo trong tháng 10/2026 đạt 129,37 triệu yen/căn (khoảng 811.000 USD), giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần giảm đầu tiên sau bốn tháng tăng liên tiếp.

GIÁ BÁN BÌNH QUÂN GIẢM DO THAY ĐỔI CƠ CẤU NGUỒN CUNG

Tuy nhiên, mức giảm này chủ yếu phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu nguồn cung, khi thị trường thiếu vắng các dự án căn hộ cao cấp được mở bán tại sáu quận trung tâm Tokyo. Vì vậy, mức giảm của giá bình quân không đồng nghĩa giá bán của các căn hộ hiện hữu đồng loạt đi xuống.

Trên phạm vi toàn vùng đô thị Tokyo, bao gồm 23 quận của thủ đô và ba tỉnh lân cận là Kanagawa, Saitama và Chiba, giá căn hộ mới bình quân trong tháng 10 giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 93,08 triệu yen/căn.

Diễn biến giữa các khu vực lại có sự khác biệt đáng kể. Tại khu vực Tokyo ngoài phạm vi 23 quận, giá bình quân tăng 14,9%, lên 76,24 triệu yen/căn. Các tỉnh lân cận cũng ghi nhận mức tăng, trong đó Chiba tăng mạnh nhất 41,1%, lên 68,83 triệu yen/căn; Kanagawa tăng 15%, đạt 73,61 triệu yen/căn; còn Saitama tăng 6,1%, lên 65,30 triệu yen/căn.

Như vậy, mức giảm tại 23 quận trung tâm không phản ánh xu hướng chung của toàn vùng đô thị Tokyo. Đại diện Viện Kinh tế Bất động sản Nhật Bản cho biết chi phí xây dựng gia tăng tiếp tục đẩy giá căn hộ tại các khu vực lân cận đi lên, đồng thời nhận định thị trường chưa bước vào giai đoạn suy giảm.

SỨC MUA SUY YẾU, CHI PHÍ ĐẦU VÀO TIẾP TỤC LEO THANG

Một trong những dấu hiệu đáng chú ý của thị trường căn hộ mới tại vùng đô thị Tokyo là nguồn cung tiếp tục thu hẹp. Trong tháng 10/2026, các chủ đầu tư chỉ đưa ra thị trường 998 căn hộ mới, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất trong các tháng 10 kể từ năm 1973, thời điểm bắt đầu có dữ liệu thống kê so sánh.

Không chỉ nguồn cung giảm, khả năng hấp thụ sản phẩm cũng suy yếu. Tỷ lệ căn hộ được ký hợp đồng ngay trong tháng đầu mở bán (first-month contract rate) tại toàn vùng đô thị Tokyo chỉ đạt 48,3%, giảm 14,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại 23 quận Tokyo, tỷ lệ này còn 32,9%, giảm 37,9 điểm phần trăm.

Khu dân cư tại Tokyo với mật độ chung cư cao, phản ánh đặc trưng thị trường nhà ở đô thị Nhật Bản. Nguồn ảnh: PLAZA HOMES - Real Estate Japan.

Đến cuối tháng 10, lượng căn hộ chưa bán được tăng lên 6.875 căn, cao hơn 1.380 căn so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, tổng số căn hộ được bán, bao gồm cả những sản phẩm đã mở bán từ các tháng trước, đạt 898 căn. Những con số này cho thấy thị trường đang gặp khó khăn trong việc hấp thụ nguồn cung, dù số lượng căn hộ mới mở bán liên tục giảm.

Tình trạng này thể hiện rõ tại khu vực trung tâm Tokyo. Trong tháng 10, riêng 23 quận có 377 căn hộ mới được chào bán, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Tại 6 quận trung tâm, gồm Chiyoda, Chuo, Minato, Shinjuku, Bunkyo và Shibuya, nguồn cung mới chỉ đạt 113 căn, chưa bằng một nửa so với mức 248 căn của tháng 10/2025.

Cũng tại 6 quận trên, giá căn hộ bình quân trong tháng 10 đạt 183,94 triệu yen/căn, thấp hơn mức 226,26 triệu yen cùng kỳ năm trước. Mức giảm này chủ yếu phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm được chào bán, thay vì cho thấy giá nhà trên toàn khu vực đồng loạt đi xuống. Trong khi đó, tỷ lệ ký hợp đồng thấp cho thấy người mua ngày càng thận trọng trước mặt bằng giá cao, đặt ra thách thức cho các chủ đầu tư trong việc cân đối giá bán với khả năng chi trả của khách hàng.

Ở phía nguồn cung, chi phí phát triển dự án tiếp tục là yếu tố khiến giá căn hộ khó giảm sâu. Giá vật liệu xây dựng, nhân công và các chi phí liên quan duy trì ở mức cao, trong khi tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành xây dựng làm gia tăng khó khăn về tổ chức thi công và tiến độ dự án.

Áp lực này càng lớn tại những khu vực có giá trị bất động sản cao như trung tâm Tokyo, nơi quỹ đất phù hợp ngày càng hạn chế. Chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng và đáp ứng các tiêu chuẩn công trình đều làm tăng tổng mức đầu tư. Điều này khiến các chủ đầu tư phải thận trọng hơn trong việc lựa chọn dự án, đồng thời ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo giá trị và biên lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, việc tập trung vào các dự án cao cấp cũng khiến khoảng cách giữa giá nhà và khả năng chi trả của người dân ngày càng lớn. Nhóm khách hàng mua nhà để ở, đặc biệt là người trẻ và các hộ gia đình có thu nhập trung bình, ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận căn hộ tại khu vực trung tâm.

Bên cạnh chi phí xây dựng, lãi suất cũng đang trở thành yếu tố tác động đáng kể đến quyết định mua nhà. Sau nhiều năm duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã từng bước điều chỉnh lãi suất nhằm ứng phó với áp lực lạm phát và sự suy yếu của đồng yen.

Ngày 18/9/2026, BOJ quyết định nâng lãi suất chính sách lên 1,25%, đánh dấu bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Nhật Bản. Động thái này cũng làm thay đổi môi trường tín dụng vốn duy trì ở mức rất thấp trong thời gian dài.

Theo khảo sát do Reuters thực hiện từ ngày 11 đến 18/11/2026, có 86% chuyên gia kinh tế được hỏi (61/71 người) dự báo BOJ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 1,5%, tại cuộc họp ngày 17-18/12 tới. Đây là dự báo của giới chuyên gia, chưa phải quyết định chính thức của ngân hàng trung ương.

Lãi suất tăng có thể tác động trực tiếp đến thị trường nhà ở thông qua chi phí vay mua nhà. Tại Nhật Bản, các khoản vay thế chấp có lãi suất thả nổi chiếm tỷ trọng đáng kể, do đó những thay đổi của mặt bằng lãi suất có thể làm tăng nghĩa vụ trả nợ của người vay theo thời gian.

Theo báo cáo thị trường nhà ở Nhật Bản quý 2/2026 của Liên đoàn Thế chấp châu Âu (European Mortgage Federation), lãi suất đối với khoản vay mua nhà cố định Flat 35 đã vượt 2% từ tháng 1/2026, lên 2,08%. Mức này tăng lên 2,25% vào cuối quý 1 và đạt 3,21% vào cuối quý 2/2026.

Chi phí vay tăng khiến người mua phải cân nhắc kỹ hơn giữa giá trị căn hộ, khả năng thanh toán ban đầu và nghĩa vụ trả nợ dài hạn. Với những căn hộ có giá hàng trăm triệu yen, biến động lãi suất có thể làm tăng đáng kể tổng chi phí tài chính trong suốt thời hạn vay.

Sự kết hợp giữa giá nhà cao, chi phí xây dựng gia tăng và tín dụng đắt đỏ đang tạo sức ép từ cả phía cung lẫn cầu. Trong khi các chủ đầu tư khó giảm giá bán do chi phí phát triển dự án lớn, người mua ngày càng thận trọng trước quyết định vay vốn dài hạn. Đây là những yếu tố khiến thị trường căn hộ mới tại Tokyo phải đối mặt với bài toán cân bằng giữa nguồn cung, sức mua và hiệu quả đầu tư.

THỊ TRƯỜNG PHÂN HÓA, XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN RA NGOẠI VI

Trong bối cảnh giá căn hộ tại 23 quận Tokyo duy trì ở mức cao, các khu vực còn lại của thủ đô và những tỉnh lân cận đang trở thành địa bàn đáng chú ý đối với cả người mua nhà lẫn các nhà phát triển dự án.

Xu hướng này đã xuất hiện từ trước. Trong nửa đầu năm 2026, giá căn hộ mới bình quân tại toàn vùng đô thị Tokyo lần đầu vượt 100 triệu yen/căn, đạt 101,35 triệu yen, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại 23 quận Tokyo, giá bình quân đạt 142,49 triệu yen/căn, tăng 9,1% và lập mức cao kỷ lục trong sáu tháng đầu năm.

Theo phân tích của The Japan Times, tình trạng thiếu quỹ đất tại 23 quận Tokyo cùng chi phí xây dựng tăng cao đã thúc đẩy các chủ đầu tư mở rộng hoạt động phát triển dự án sang những khu vực xung quanh thủ đô. Các địa phương có kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm, hệ thống tiện ích phát triển và khả năng tiếp cận việc làm tốt ngày càng có lợi thế trong thu hút người mua nhà.

Về dài hạn, xu hướng này có thể góp phần định hình lại cấu trúc thị trường nhà ở vùng đô thị Tokyo. Thay vì tập trung chủ yếu vào các dự án cao cấp tại khu vực trung tâm, các chủ đầu tư có thể phải chú trọng hơn đến những sản phẩm đa dạng về diện tích, phân khúc và mức giá, phù hợp với khả năng chi trả của nhiều nhóm khách hàng. Tuy nhiên, việc giá căn hộ tại một số địa phương ngoại vi tăng nhanh cũng đặt ra vấn đề về tính bền vững của mặt bằng giá.

Không chỉ thị trường căn hộ mới, phân khúc căn hộ đã qua sử dụng cũng đang xuất hiện những dấu hiệu điều chỉnh. Theo Mạng lưới thông tin bất động sản khu vực phía Đông Nhật Bản (REINS), trong tháng 10/2026, số giao dịch căn hộ đã qua sử dụng tại vùng đô thị Tokyo đạt 3.392 căn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá giao dịch bình quân đạt 794.400 yen/m2, giảm 6,9%. Trong khi đó, số căn hộ đang chào bán trên thị trường tăng 22,5%, lên 53.510 căn.

Diễn biến này cho thấy thanh khoản của thị trường thứ cấp đang suy yếu khi số giao dịch giảm, trong khi lượng sản phẩm chào bán tiếp tục tăng. Khác với thị trường căn hộ mới, nơi giá bình quân chịu ảnh hưởng lớn từ cơ cấu dự án mở bán, giá căn hộ đã qua sử dụng phản ánh mức giá của các giao dịch thực tế hoàn tất.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản Nhật Bản sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến lãi suất, chi phí xây dựng và khả năng chi trả của người mua. Đối với các nhà phát triển dự án, việc lựa chọn địa điểm, phân khúc sản phẩm và xác định mức giá phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ ngày càng quan trọng. Thị trường Tokyo vì thế không chỉ đối mặt với bài toán nguồn cung, mà còn phải tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.