Theo Cushman & Wakefield, Hà Nội ghi nhận khoảng 2.100 căn hộ mở bán mới trong quý III, giảm 54% so với quý trước và 57% so với cùng kỳ năm 2025.Trong cơ cấu nguồn cung, căn hộ cao cấp chiếm khoảng 84% số căn mở bán mới. Phân khúc trung cấp bắt đầu xuất hiện trở lại, trong khi thị trường tiếp tục không ghi nhận nguồn cung căn hộ bình dân.

Giá căn hộ mới mở bán tại Thủ đô vẫn trên 100 triệu đồng/m2. Ảnh: HG

Thị trường ghi nhận khoảng 1.720 căn hộ được tiêu thụ, giảm 61% so với quý trước và 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2026, lượng tiêu thụ đạt khoảng 11.300 căn.

Báo cáo của Cushman & Wakefield cho thấy giá bán sơ cấp bình quân căn hộ tại Hà Nội trong quý III đạt khoảng 108 triệu đồng/m2, giảm 12% so với quý trước và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo công ty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE, một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến thanh khoản là mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao. Tại một số ngân hàng thương mại, lãi suất thả nổi đã lên tới 13-15%/năm, tạo áp lực tài chính đáng kể đối với người mua sử dụng vốn vay. Trong bối cảnh đó, nhiều khách hàng có xu hướng thận trọng hơn khi quyết định mua nhà, đặc biệt với những khoản vay có thời hạn dài và tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, nhận định thị trường nhà ở Thủ đô đang bước vào giai đoạn tái cân bằng sau khoảng hai năm tăng trưởng mạnh. Thanh khoản có sự phân hóa, trong đó những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có vị trí thuận lợi và chính sách bán hàng cạnh tranh vẫn có khả năng tiêu thụ tốt.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Việt Nam, việc thanh khoản giảm nằm ở cơ cấu nguồn cung. Quá nhiều dự án tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi sản phẩm bình dân thiếu hụt. Nhiều chủ đầu tư muốn đưa dự án vào nhóm cao cấp để đạt biên lợi nhuận lớn hơn, nhưng sức cầu của phân khúc này có giới hạn. Mặt khác, giá thành sản phẩm cao cấp rất khó giảm do chi phí đầu vào lớn.

Mặc dù giảm nhưng thực chất mặt bằng giá cao cấp neo ở mức cao, các phân khúc thấp cấp cũng nhìn vào đó để điều chỉnh theo, góp phần tạo ra mặt bằng giá chung rất cao.

Ông Nguyễn Văn Đính dự báo, năm 2027 sẽ là một giai đoạn hoàn toàn mới của thị trường bất động sản. Lực cầu vẫn ở mức cao nhờ sự tăng trưởng của kinh tế. Tuy nhiên, người mua sẽ thận trọng, khắt khe hơn, ưu tiên những đô thị có chất lượng sống tốt, giá cả phù hợp và tiềm năng kinh tế, việc làm.

“Tôi cho rằng thị trường sẽ không bùng nổ, không sốt, không đẩy giá, mà sức cạnh tranh ngày càng mạnh lên. Khi có nhiều lựa chọn, khách hàng sẽ được hưởng lợi. Các chủ đầu tư phải nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách bán hàng và đưa ra mức giá phù hợp hơn”, ông Đính nói.