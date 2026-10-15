Giá căn hộ Hà Nội đang đi xuống

Chiều 15/10, Savills họp báo công bố Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội quý III/2026.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp Cao, bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội .

Theo báo cáo, thị trường căn hộ ở Hà Nội quý vừa qua ghi nhận tổng nguồn cung sơ cấp đạt 9.700 căn. Trong đó nguồn cung mới đạt 3.100 căn - chủ yếu là căn hộ hạng B.

Số căn hộ bán được trên toàn thị trường đạt 3.800 căn, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường ở mức 39%. Theo Savills, số lượng căn bán được đã giảm 26% so với quý trước và giảm 48% theo năm. Trong số các căn hộ bán được, hạng B chiếm 73%. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 59%.

Một diễn biến đáng chú ý trong quý vừa qua là giá căn hộ đã giảm sau thời gian dài đi lên.

Cụ thể, giá chào bán sơ cấp trung bình quý III đạt 107 triệu đồng/m2, giảm nhẹ so với quý trước nhưng tăng theo năm.

Tương tự, giá trên thị trường thứ cấp cũng ghi nhận giảm theo quý trên tất cả các phân khúc căn hộ nhưng tăng theo năm. Mức giá thứ cấp trung bình ghi nhận đạt 75 triệu đồng/m2.

Chênh lệch giữa giá sơ cấp và giá thứ cấp cao nhất ở các dự án hạng A (28%), tiếp theo là hạng B (17%).

Nói về mức chênh lệch giữa giá sơ cấp với giá thứ cấp, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp Cao, bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội nhấn mạnh, rổ hàng hoá trên hai thị trường này là khác nhau.

“Giá sơ cấp trung bình 107 triệu đồng/m2 là những dòng sản phẩm phân khúc cao cấp, trong khi trên thị trường thứ cấp chủ yếu là những sản phẩm giá ở mức vừa phải. Nó cho thấy câu chuyện phụ thuộc vào mục tiêu khách hàng. Nếu chọn những dòng sản phẩm vừa túi tiền và phải thanh toán ngay thì gần như 100% khách lựa chọn trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, thị trường sơ cấp có thể thanh toán theo tiến độ nhưng giá cao và ít sự lựa chọn", bà Hằng lý giải.

Từ năm 2025 đến nay, tốc độ tăng giá sơ cấp theo năm đã giảm so với giai đoạn trước đây.

Thị trường căn hộ Hà Nội vẫn tiếp tục đối diện với bài toán nhà ở vừa túi tiền. Kể từ năm 2022, nguồn cung sơ cấp căn hộ hạng C đã giảm 27% mỗi năm. Trong khi giá sơ cấp của phân khúc này tăng 17%/năm.

Mặc dù còn thách thức về khả năng chi trả, nhu cầu nhà ở thực vẫn bền vững, được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa, thu nhập tăng và hạ tầng được cải thiện.

“Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng, tạo ra nhu cầu bất động sản trước mắt và nền tảng tăng trưởng hạn. Các dự án trọng điểm có thể mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận”, báo cáo Savills chỉ ra.

Theo kế hoạch, trong quý cuối năm nay, thị trường căn hộ ở Hà Nội sẽ ghi nhân 11 dự án mới mở bán 7.000 căn.