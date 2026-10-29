Giá các loại xăng tăng trở lại trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 29-10. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, từ 15h ngày 29-10, giá xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng/lít, có giá không cao hơn 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 521 đồng/lít, lên mức 25.734 đồng/lít. Như vậy, giá xăng đã "đảo chiều" tăng trở lại sau 2 kỳ giảm giá liên tiếp. Tương tự, dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên mức 30.246 đồng/lít; dầu mazut tăng 223 đồng/kg, lên mức 23.596 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 46 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 21 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 22 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 8 lần giảm giá.