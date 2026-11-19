Giá cá tra nguyên liệu hiện tăng lên 38.500 đồng/kg, cao nhất 3 năm qua. Theo ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, giá cá tra nguyên liệu tăng cao kỷ lục, nhỉnh hơn mức đỉnh năm 2022 khoảng 3.000 đồng một kg. Với mức giá này, người nuôi có thể đạt lợi nhuận từ 5.000-9.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa.

Theo số liệu thống kê, sản lượng cá tra trong 9 tháng khoảng 1,43 triệu tấn, tăng 4% so với năm trước; riêng quý 3 đạt 496.200 tấn, tăng 3%. Trong khi đó, xuất khẩu ghi nhận tăng trưởng mạnh, với thị trường Trung Quốc tăng trưởng 28%. Cụ thể, trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước đạt 1,74 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Riêng tháng 9 đạt 214 triệu USD, tăng hơn 18% trong khi sản lượng 180.000 tấn, chỉ tăng 1,9%.

Một trong những nguyên nhân đẩy giá mặt hàng này tăng cao là tỷ lệ hao hụt cá giống lớn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến lượng cá thương phẩm thu hoạch không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu các nguyên liệu cho ngành sản xuất cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cá tra tăng cao.

Trước tình hình này, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam cho rằng nhà nước cần quy hoạch vùng sản xuất cá giống, tăng cường kiểm soát chất lượng cá bố mẹ và cá giống. Những cơ sở không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật không được cấp phép sản xuất. Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, hạ tầng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các vùng giống quy mô lớn.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng giống, giảm tỷ lệ hao hụt cũng được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm nguồn cung ổn định cho chế biến và xuất khẩu, duy trì khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.