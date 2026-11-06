Giá cá tra nguyên liệu ở Đồng Tháp tăng cao

Với giá thu mua cá tra thương phẩm như hiện nay, người nuôi có thể lãi từ 5.700-8.900 đồng/kg.

Công nhân chế biến cá tra tại Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Theo các hộ nuôi cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu tăng do doanh nghiệp xuất khẩu đang đẩy mạnh thu mua cá tra nguyên liệu phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, EU…

Ông Nguyễn Thành Sơn, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, có thâm niên hàng chục năm gắn bó với nghề nuôi cá tra xuất khẩu, với 2 ao nuôi cùng diện tích khoảng 0,2 héc ta. Trong những ngày tới, sản lượng cá xuất ao của gia đình ông Sơn vào khoảng 200 tấn cá tra thương phẩm. Theo ông Sơn, nguồn cung hiện tại không nhiều bởi trong các năm qua, giá cá tra thấp, người nuôi lỗ nên không ít hộ phải treo ao hoặc chuyển sang mô hình sản xuất khác hiệu quả hơn.

Với giá cá tra thương phẩm được thu mua từ 35.000-38.000 đồng/kg như thời điểm này, người nuôi có lãi và phấn khởi nhưng vẫn e ngại khi đầu tư mở rộng diện tích ao nuôi vì nghề nuôi cá trơn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bấp bênh khó lường do giá con giống, giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu đều tăng.

Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Gò Đàng, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam trao đổi, vào những tháng cuối năm, do nguồn cung bị hụt nên giá cá tra tăng mạnh, từ 30.000 đồng lên 32.000 đồng và thời điểm hiện tại là 37.000-38.000 đồng/kg. Lý do là vào những tháng cuối năm, nguồn cá tra giống cung cấp rất yếu và tình trạng thiếu hụt trong các đơn hàng vào những tháng cuối năm rất nhiều nên khan hiếm nguồn nguyên liệu dẫn đến giá cá tăng.

“Giá tăng thì bà con sẽ phấn khởi, mở rộng vùng nuôi nhưng thời gian nuôi cá phải từ 8-10 tháng sau mới thu hoạch nên giá cả lúc bấy giờ chưa thể nhận định được chính xác. Do đó, khuyến cáo bà con bình tĩnh, nhận định tình hình cho thật là kỹ về vấn đề cung cầu và cái quan trọng hơn là khi thả nuôi, bà con nên có những hợp đồng bao tiêu đầu ra sản phẩm của mình nuôi trồng để giữ vững giá cả ổn định”, ông Nguyễn Văn Đạo cho biết thêm.

Theo thống kê, sản lượng cá tra của tỉnh Đồng Tháp trong những tháng đầu năm 2026 tăng 9,21% nhờ vào các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tăng cường quy mô sản xuất cũng như các hộ nuôi cá duy trì diện tích nuôi ổn định để cung cấp nguồn cá nguyên liệu.

Cá tra được tỉnh Đồng Tháp xác định đây là ngành hàng chiến lược nên địa phương đã tập trung phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng thông qua các giải pháp như tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, cung cấp thông tin thị trường, chuyển đổi số và cấp mã nhận diện vùng nuôi. Tỉnh cũng triển khai đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao; khuyến khích hình thành các hội quán, tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tạo ra sản phẩm quy mô lớn, đồng đều về chất lượng.

Tỉnh Đồng Tháp hiện đang là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích nuôi và quy mô chế biến xuất khẩu. Địa phương đang có 80 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu với tổng công suất gần 1 triệu tấn/năm; trong đó ngành cá tra vận hành theo chuỗi khép kín từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ.