Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong điều kiện mới, xã Nội Bài đang chuyển từ tuyên truyền đơn thuần sang hỗ trợ sản xuất, kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ số để minh bạch nguồn gốc, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Từ livestream giới thiệu hàng hóa đến thí điểm truy xuất nguồn gốc bằng mã QR tại chợ Thanh Nhàn, địa phương từng bước tạo cầu nối trực tiếp giữa người sản xuất, người bán và người tiêu dùng. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với bà Trương Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, về cách làm này.