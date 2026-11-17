Cà phê vào mùa thu hoạch nhưng giá liên tục giảm. Ảnh: Chu Khôi.

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2026, xuất khẩu cà phê đạt 108,8 nghìn tấn, trị giá 501,2 triệu USD, tăng 53,2% về lượng và tăng 22,9% về giá trị so với tháng 10/2025. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân trong tháng 10 chỉ đạt 4.606 USD/tấn, tăng 1,9% so với tháng 9/2026 nhưng giảm tới 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,56 triệu tấn, thu về 7,08 tỷ USD, tăng 18,5% về lượng nhưng giảm 5,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê xuất khẩu bình quân giảm khoảng 20%, trong khi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu gia tăng, tạo thêm áp lực giảm giá trên thị trường trong nước và quốc tế.

TĂNG MẠNH VỀ LƯỢNG, NHƯNG GIÁ TRỊ GIẢM HƠN 5%.

Diễn biến trong 10 tháng năm 2026, cho thấy lượng cà phê xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khá mạnh, nhưng giá bán giảm sâu đã kéo lùi kim ngạch toàn ngành. Dù vậy, nhu cầu tại nhiều thị trường tiêu thụ lớn vẫn duy trì tích cực, tạo dư địa cho xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê sang các thị trường chủ lực nhìn chung tăng trưởng tích cực về lượng. EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 40,9% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam, với 681,8 nghìn tấn, trị giá 2,89 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu sang thị trường này tăng 25%, nhưng giá trị giảm 3,9% do giá cà phê giảm mạnh.

Tại thị trường Hoa Kỳ, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 109,8 nghìn tấn, trị giá 471,1 triệu USD, tăng 47% về lượng và tăng 15,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Nga và Trung Quốc tăng mạnh, góp phần thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang hai thị trường này. Trong 10 tháng năm 2026, lượng cà phê xuất khẩu sang Nga đạt 83,7 nghìn tấn, tăng 30,3%; xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 59,9 nghìn tấn, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Thái Lan giảm 8,2%, Malaysia giảm 14,5%, Hàn Quốc giảm 23,2%, Mexico giảm 31,2% và Canada giảm 32,8%. Áp lực cạnh tranh từ các nguồn cung khác là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu tại những thị trường này.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) nhận định, triển vọng xuất khẩu cà phê trong những tháng cuối năm tiếp tục tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm 2026 có thể tăng khoảng 8-10% so với năm 2025, nhờ nguồn cung được cải thiện khi vụ thu hoạch mới bắt đầu từ cuối tháng 11/2026.

Trước đó, ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024-2025 với sản lượng hơn 1,7 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 8,4 tỷ USD.

GIÁ CÀ PHÊ LIÊN TỤC SỤT GIẢM

Trái với triển vọng tích cực về sản lượng xuất khẩu, thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực giảm giá khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10/2026, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 900-1.000 đồng/kg so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung tăng khi Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, trong khi các doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hoạt động thu mua.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông (cũ) đạt 93.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.200 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg; còn Lâm Đồng đạt 92.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tháng 9/2026.

Đà giảm tiếp tục kéo dài trong nửa đầu tháng 11/2026. Trong tuần từ ngày 8-15/11/2026, giá cà phê trong nước ghi nhận tuần giảm thứ sáu liên tiếp, đưa mặt bằng giá xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2/2024.

Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 16/11, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 82.300-83.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng ghi nhận mức 83.000 đồng/kg; Gia Lai đạt 82.800 đồng/kg; còn Lâm Đồng xuống mức 82.300 đồng/kg.

Như vậy, so với mặt bằng giá trong tháng 10/2026, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm những ngày đầu tháng 11/2026 đã giảm đáng kể. Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ thu hoạch, lượng hàng nông dân đưa ra bán và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica có diễn biến trái chiều trong tháng 10/2026. Trong khi giá Robusta tăng, giá Arabica lại giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 11/2026 trên sàn London (Anh) trong tháng 10 đạt 3.470 USD/tấn, tăng 75 USD/tấn so với tháng 9. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn New York (Hoa Kỳ) đạt 295,3 US cent/pound, giảm 6,6 US cent/pound so với tháng trước.

Bước sang nửa đầu tháng 11/2026, thị trường cà phê quốc tế tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Trong tuần qua, giá Robusta giảm mạnh, trong khi Arabica phân hóa giữa các kỳ hạn giao hàng.

Theo dữ liệu từ sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 1/2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, xuống mức 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1% so với tuần trước, xuống còn 279,65 US cent/pound. Tuy nhiên, các hợp đồng giao hàng xa hơn lại tăng giá. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound; kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

Đối với thị trường cà phê vật chất, các thương nhân tại Việt Nam đang chào bán cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, với mức cộng 40-50 USD/tấn so với hợp đồng giao ngay. Trong khi đó, đối với hợp đồng giao hàng tháng 1/2027, mức chào bán được ghi nhận thấp hơn giá kỳ hạn khoảng 50 USD/tấn.

Trong bối cảnh vụ thu hoạch mới đang được đẩy mạnh tại Việt Nam, nguồn cung gia tăng có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá cà phê trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường lớn, đặc biệt là EU, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.