Giá cà phê Việt Nam rơi xuống mức thấp nhất hơn 4 tháng

Nông dân tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam, ngày 30/10, bán cà phê nhân với giá 87.000-87.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua 29/10 và giảm đáng kể so với mức 91.000-92.500 đồng/kg của tuần trước. Reuters dẫn dữ liệu của LSEG cho thấy, đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6.

Trong khi đó, trên sàn London, phiên giao dịch thứ Năm 29/10, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 23 USD/tấn (-0,72%) xuống 3.177 USD/tấn, trong khi giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 23 USD/tấn (-0,72%) xuống 3.176 USD/tấn.

Reuters dẫn lời một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết, nông dân đã bắt đầu thu hoạch, nhưng sản lượng đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Nguồn cung có thể dồi dào hơn trong tháng tới.

Theo một số nông dân, thời tiết bất lợi hồi đầu năm khiến một phần nhỏ sản lượng có hạt nhỏ hơn và sẫm màu hơn.

Trong khi đó, một thương nhân khác trong khu vực cho biết, mức giá thấp khiến nông dân không muốn đẩy nhanh việc hái và phơi quả cà phê. Thương nhân này đưa ra mức giá 83.000 đồng/kg đối với cà phê giao vào tháng 12.

Các ước tính gần đây cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ hiện tại của Việt Nam có thể đạt mức kỷ lục 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với niên vụ trước.

Về tồn kho ICE, hiện đang có khác biệt giữa 2 dòng cà phê.

Tồn kho arabica được ICE chứng nhận tăng 3.033 bao trong phiên thứ Năm 29/10, lên 225.068 bao, sau khi giảm xuống 222.035 bao hôm thứ Tư. Dù tăng trở lại, lượng tồn kho này vẫn chỉ cao hơn đôi chút so với mức đáy 27 năm là 217.646 bao ghi nhận ngày 15/9. Lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định chưa được tính vào số liệu tồn kho được chứng nhận, nên số liệu hiện tại chưa phản ánh đầy đủ lượng hàng đã được chuyển đến các kho của sàn.

Tồn kho robusta được ICE chứng nhận cũng tiếp tục tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, lên 6.809 lô trong ngày thứ Năm 29/10, mức cao nhất trong khoảng 15 tháng. Diễn biến này tạo thêm sức ép đối với giá robusta.