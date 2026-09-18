Giá cà phê Việt Nam giảm nhẹ dù nguồn cung vẫn khan hiếm

Ngày 18/9, nông dân tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cà phê chính của Việt Nam, bán cà phê nhân với giá 93.000-93.800 đồng (3,58-3,60 USD)/kg, giảm nhẹ so với mức 94.000-95.000 đồng/kg của tuần trước.

Reuters trích lời một nhà giao dịch tại khu vực trồng cà phê cho biết mưa đã giảm tại các vùng trồng và khó có khả năng gây thiệt hại cho vụ mùa. Lượng mưa vào thời điểm hiện tại thậm chí còn có lợi cho đất và cây cà phê.

Một nhà giao dịch khác cho biết tồn kho robusta trên sàn ICE vẫn ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lên giá. Theo Reuters, tồn kho robusta ICE tăng lên 5.043 lô vào thứ Hai 14/9, mức cao nhất trong 9,5 tháng.

Hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 11 chốt phiên thứ Tư giảm 51 USD xuống 3.430 USD/tấn, trước khi tiếp tục giảm 1,14% xuống 3.391 USD/tấn trong phiên thứ Năm.

Arabica xuống thấp nhất trong 2,5 tháng

Giá arabica cũng chịu sức ép mạnh. Hợp đồng arabica kỳ hạn tháng 12/2026 chốt phiên thứ Năm giảm 4,8 US cent/pound, tương đương 1,76%, xuống 268,55 US cent/pound, mức thấp nhất trong 2,5 tháng.

Tồn kho arabica ICE tăng ngày thứ hai liên tiếp, lên 247.887 bao vào thứ Năm, từ mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao ghi nhận hồi đầu tuần. Trong số cà phê mới được đưa vào kho, 14.532 bao đến từ Brazil, trong khi 5.715 bao bị đội ngũ phân loại từ chối.

Dù tăng trong những ngày gần đây, lượng tồn kho vẫn thấp hơn đáng kể so với 668.874 bao cùng thời điểm năm ngoái.

Ông Dave Behrends, Trưởng bộ phận giao dịch tại Sucafina, cho rằng nhiều yếu tố bất lợi xuất hiện đồng thời trên thị trường, gồm xuất khẩu Brazil tăng, điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam, cùng với tồn kho ICE gia tăng.

Tại Việt Nam, những trận mưa gần đây được đánh giá có lợi cho cây cà phê. Một nhà giao dịch tại khu vực trồng cà phê cho biết lượng mưa đã hỗ trợ điều kiện sinh trưởng của cây tại nước sản xuất robusta hàng đầu thế giới.

Brazil đẩy mạnh xuất khẩu cà phê

Tiến độ thu hoạch tại Brazil đang tiến gần hoàn tất. Cooxupe, hợp tác xã cà phê lớn nhất Brazil, cho biết nông dân thuộc hợp tác xã đã thu hoạch 97,3% vụ mùa năm 2026 tính đến ngày 11/9, tăng từ 95,4% một tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức 98,9% cùng thời điểm năm ngoái.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Brazil tiếp tục tăng mạnh trong tháng 8.

Theo Cepea, dựa trên số liệu của Hội đồng Các nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé), tổng xuất khẩu cà phê, bao gồm cà phê nhân, cà phê rang và cà phê hòa tan, đạt 4,16 triệu bao loại 60 kg trong tháng 8. Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 8 kể từ khi Cecafé bắt đầu công bố chuỗi dữ liệu vào năm 1990.

Khối lượng này tăng 36,3% so với 3,05 triệu bao của tháng 7 và tăng 31% so với 3,17 triệu bao của tháng 8/2025.

Trước đó, trong tháng 7, tháng đầu tiên của niên vụ 2026-2027, Brazil xuất khẩu 3,05 triệu bao, tăng 10,6% so với 2,76 triệu bao cùng tháng năm trước, dù tốc độ thu hoạch arabica tại Minas Gerais và São Paulo khi đó vẫn chậm.

Robusta đóng góp đáng kể vào đà tăng xuất khẩu. Khối lượng robusta xuất khẩu trong tháng 8 đạt 953.600 bao, cao nhất trong chuỗi dữ liệu lịch sử của Cecafé, tăng 12,4% so với tháng 7 và tăng 53,6% so với tháng 8/2025.

Sự gia tăng này diễn ra khi vụ thu hoạch conilon 2026-2027 kết thúc, giúp lượng cà phê vụ mới sẵn sàng cho xuất khẩu tăng lên. Nhu cầu quốc tế cũng được đánh giá thuận lợi trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông và những gián đoạn đối với dòng chảy hàng hóa toàn cầu đang tạo điều kiện thuận lợi cho Brazil đẩy mạnh xuất khẩu.

Brazil giữ vai trò quan trọng trong nguồn cung nửa cuối năm

Thị trường cà phê toàn cầu vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung Brazil trong nửa cuối năm 2026. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu cà phê Brazil trong niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt mức kỷ lục 49,1 triệu bao, tăng 27,5% so với 38,5 triệu bao của niên vụ 2025-2026, theo số liệu Cecafé.

Nếu đạt được dự báo này, Brazil sẽ vượt kỷ lục xuất khẩu 47,46 triệu bao được thiết lập trong niên vụ 2023-2024 khoảng 3,4%.

Trong hai tháng đầu niên vụ 2026-2027, Brazil đã xuất khẩu tổng cộng 7,20 triệu bao, tăng 21,5% so với 5,93 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 5,1% so với mức kỷ lục 7,59 triệu bao của hai tháng đầu niên vụ 2024-2025.

Triển vọng xuất khẩu mạnh đang là yếu tố gây sức ép lên giá, nhưng chất lượng cà phê Brazil trong vụ mùa năm nay cũng là vấn đề cần theo dõi.

Lượng mưa trong thời gian thu hoạch vào tháng 6 và tháng 7 đã cản trở quá trình làm khô cà phê trên các sân phơi, đồng thời ảnh hưởng đến một số lô arabica tại Minas Gerais và São Paulo. Những quả đã rụng hoặc nằm trên mặt đất khi mưa xuất hiện đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.

Các cộng tác viên được Cepea tham vấn cho biết tỷ lệ các lô cà phê có chất lượng thử nếm suy giảm và kích cỡ sàng thấp hơn tiêu chuẩn khá cao. Điều này có thể khiến chất lượng cà phê xuất khẩu cần được theo dõi chặt chẽ hơn trong suốt niên vụ.

Nhìn chung, thị trường cà phê quốc tế đang chịu sức ép từ xuất khẩu Brazil tăng mạnh, thời tiết thuận lợi tại các nước sản xuất lớn và tồn kho ICE tăng. Tuy nhiên, nguồn cung nội địa Việt Nam vẫn khan hiếm, trong khi tồn kho arabica ICE thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước và những vấn đề về chất lượng tại Brazil vẫn là yếu tố cần theo dõi đối với nguồn cung xuất khẩu.