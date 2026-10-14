Giá cà phê trong nước tăng 200 đồng/kg, thị trường giằng co trước áp lực thu hoạch vụ mới

Cụ thể, các địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) cùng ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg, đẩy giá thu mua lên đồng loạt ở ngưỡng 93.200 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá giao dịch nhích tăng thêm 300 đồng/kg, lên mức 92.500 đồng/kg.

Mặc dù đà tăng chưa thật sự đột biến, sự phục hồi này đã giúp tâm lý nông dân và các đại lý thu mua bớt căng thẳng sau những chuỗi ngày biến động.

Giá cà phê Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg.

Xu hướng phục hồi của giá cà phê trong nước phản ánh lực cầu bù đắp ngắn hạn từ các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm hoàn tất các hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, thị trường đang chịu áp lực ép giá không nhỏ khi Tây Nguyên chuẩn bị bước vào cao điểm thu hoạch vụ mới. Việc nguồn cung nội địa rục rịch gia tăng kết hợp với tín hiệu suy yếu từ sàn Robusta London khiến biên độ tăng giá của cà phê nhân xô trong nước khó bứt phá mạnh.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và tích lũy xoay quanh vùng 92.500 – 93.500 đồng/kg.

Giới phân tích nhận định mốc 93.000 đồng/kg vẫn đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về thời tiết trong giai đoạn thu hoạch sắp tới hoặc biến động tỷ giá USD đều có thể trở thành yếu tố quyết định hướng đi tiếp theo của giá cà phê. Các đơn vị thu mua và người trồng cà phê được khuyến nghị nên chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Trái ngược với đà tăng nhẹ của thị trường trong nước, thị trường nông sản quốc tế lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa hai sàn giao dịch kỳ hạn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta chìm trong sắc đỏ khi đóng cửa giảm 19 USD/tấn đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 11/2026, dừng ở mức 3.459 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng chốt phiên giảm lần lượt 20 USD, rơi xuống các mức 3.443 USD/tấn và 3.417 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ghi nhận sự thận trọng của nhà đầu tư khi lượng hợp đồng mở liên tục dịch chuyển.

Ở chiều ngược lại, sàn New York lại đón nhận sắc xanh khi giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 2,1 cent/lb, chốt tại 292,70 cent/lb. Tiếp đà đi lên, kỳ hạn tháng 3/2027 và tháng 5/2027 tăng lần lượt 2 cent và 1,95 cent/lb, đóng cửa ở mức 285,50 cent/lb và 281,95 cent/lb.