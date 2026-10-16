Giá cà phê trong nước khởi sắc bất chấp sức ép hạ nhiệt từ sàn quốc tế

Khu vực Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về mức giá với 93.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg.

Theo sau là Đắk Lắk và Gia Lai với cùng mức thu mua 93.300 đồng/kg, nhích nhẹ 300 đồng/kg so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá giao dịch nhân xô ghi nhận ở mức 92.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Giá cà phê tăng 300 - 500 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Việc thị trường trong nước duy trì được sắc xanh nhẹ cho thấy lực cầu mua gom nội địa vẫn khá kiên cố nhằm đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết.

Trái ngược với đà đi lên của thị trường trong nước, thị trường cà phê thế giới lại vừa trải qua một phiên điều chỉnh giảm khá mạnh sau khi các sàn giao dịch khép lại.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 108 USD/tấn, lùi về mức 3.375 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng mất lần lượt 106 USD và 106 USD, chốt phiên tại 3.364 USD/tấn và 3.339 USD/tấn.

Tương tự, tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 hạ 3,25 cent/lb xuống 294,80 cent/lb.

Sự suy yếu trên hai sàn quốc tế chủ yếu đến từ áp lực nguồn cung gia tăng khi các số liệu mới nhất cho thấy lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil tăng trở lại, cộng thêm tâm lý chốt lời của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày giá neo ở mức cao.

Các chuyên gia ngành hàng nhận định giá giá cà phê trong nước đang ở giai đoạn đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro điều chỉnh. Dù giá sàn London lao dốc trong phiên gần nhất sẽ tạo ra sức ép không nhỏ lên tâm lý thị trường, nhưng đà giảm nội địa nhiều khả năng sẽ được kìm hãm nhờ lượng tồn kho thực tế trong dân không còn nhiều và chi phí logistics vẫn ở mức cao.

Dự báo trong những phiên tiếp theo, giá cà phê trong nước có thể sẽ bước vào nhịp điều chỉnh tích lũy hoặc đi ngang quanh mốc 92.500 - 93.500 đồng/kg. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu và hộ trồng cà phê cần chủ động theo dõi sát biến động từ thị trường tài chính quốc tế cũng như tiến độ thu hoạch đầu mùa để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.