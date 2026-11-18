Cụ thể, hai địa phương có mức thu mua cao nhất cả nước là Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) cùng ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở ngưỡng 80.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê cũng lùi 2.000 đồng/kg xuống còn 79.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi giảm 2.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua quanh mức 79.300 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg.

Đây là nhịp điều chỉnh khá sâu phản ánh áp lực nguồn cung vụ mới bắt đầu gia tăng khi hoạt động thu hoạch tại nhiều địa phương bước vào giai đoạn nhộn nhịp, đồng thời chịu tác động trễ từ những phiên suy yếu trước đó của thị trường quốc tế.

Trái ngược với sắc đỏ tại thị trường nội địa, giá cà phê thế giới kết thúc phiên giao dịch gần nhất với diễn biến trái chiều giữa hai sàn phái sinh lớn.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta có phiên bứt phá ấn tượng ở kỳ hạn giao tháng 11/2026 khi tăng tới 77 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,38%, chốt phiên tại 3.271 USD/tấn sau khi có thời điểm chạm đỉnh 3.279 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng duy trì sắc xanh tích cực hoặc đi ngang, cụ thể kỳ hạn tháng 1/2027 giữ nguyên ở mức 3.201 USD/tấn với thanh khoản đạt 9.681 lô, kỳ hạn tháng 3/2027 tăng nhẹ 3 USD/tấn lên 3.201 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 22 USD/tấn, đạt 3.199 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York chịu áp lực bán mạnh và đồng loạt giảm sâu trên tất cả các kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 5,75 cent/lb, tương ứng mức giảm 1,91%, lùi về mốc 295,20 cent/lb. Tương tự, kỳ hạn tháng 3/2027 mất 3,45 cent/lb xuống còn 281,85 cent/lb, kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 2,50 cent/lb về 278,15 cent/lb và kỳ hạn tháng 7/2027 giảm 3,05 cent/lb, chốt ở mức 274,45 cent/lb.

Đánh giá về diễn biến thị trường hiện tại, giới phân tích kinh tế nhận định sự lệch pha giữa giá cà phê nội địa và sàn London mang tính chất thời điểm. Việc giá trong nước giảm mạnh 2.000 đồng/kg sáng nay chủ yếu là phản ứng trễ theo đà giảm của phiên liền trước, cộng hưởng với tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua khi nguồn cung hạt tươi vụ thu hoạch 2026 – 2027 đang dần đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy kỹ thuật trên sàn London đã nhanh chóng kích hoạt đà hồi phục 2,38% của Robusta, cho thấy tồn kho đạt chuẩn trên sàn vẫn ở mức thấp và nhu cầu giao ngay từ các nhà rang xay quốc tế còn rất lớn.

Dự báo trong các phiên giao dịch sắp tới, đà tăng trở lại của giá Robusta trên sàn London sẽ là lực đỡ quan trọng giúp thị trường cà phê trong nước sớm hãm đà rơi và có khả năng phục hồi nhẹ trở lại vùng 80.500 – 81.500 đồng/kg. Dù vậy, biên độ tăng giá khó có thể bứt phá mạnh như giai đoạn trước do áp lực thu hoạch rộ tại Tây Nguyên đang đến gần, đòi hỏi các HTX và nông hộ cần theo dõi sát diễn biến tỷ giá, tiến độ giao hàng cũng như tín hiệu cung cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn để có kế hoạch điều tiết lượng hàng bán ra hợp lý, tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.