Giá cà phê trong nước bật tăng 1.000 đồng/kg

Tại các địa phương trọng điểm, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng lên mức 94.000 đồng/kg, Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 94.600 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) ghi nhận mức thu mua cao nhất vùng là 94.800 đồng/kg.

Trái ngược với đà tăng tích cực của thị trường nội địa, giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế lại xuất hiện sự phân hóa và lực cản điều chỉnh ở các kỳ hạn giao xa.

Giá cà phê trong nước tăng 1.000 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 nhích nhẹ 3 USD/tấn, chốt phiên ở mức 3.448 USD/tấn, mặc dù trong phiên có thời điểm chạm mức cao nhất 3.461 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn giao từ đầu năm 2027 lại quay đầu giảm nhẹ từ 19 đến 39 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực bán tháo tương đối rõ nét khi kỳ hạn giao tháng 3/2027 giảm 3.05 cent/lb, xuống mức 279.60 cent/lb, các kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt mất từ 3.35 đến 3.65 cent/lb.

Đánh giá tổng quan cho thấy, sự chênh lệch nhịp điệu giữa giá nội địa và giá thế giới phản ánh rõ tính chất cục bộ của nguồn cung trong nước. Việc giá cà phê Tây Nguyên tăng trở lại bất chấp áp lực hạ nhiệt trên sàn quốc tế xuất phát từ tình trạng cạn kiệt nguồn hàng tồn kho trong dân trước thời điểm bước vào vụ thu hoạch mới. Các doanh nghiệp xuất khẩu và đại lý thu mua buộc phải nâng giá để gom đủ lượng hàng trả hợp đồng ngắn hạn.

Ngược lại, trên các sàn kỳ hạn, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời ngắn hạn sau chuỗi ngày tăng nóng, kết hợp với các dự báo tích cực về thời tiết tại Brazil giúp triển vọng vụ mùa mới cải thiện, tạo áp lực đè nặng lên giá Arabica và Robusta kỳ hạn xa.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà đi ngang hoặc nhích nhẹ trong vùng 94.000 - 96.000 đồng/kg do nguồn cung thực tế chưa được bổ sung ngay lập tức. Tuy nhiên, dư địa tăng mạnh sẽ bị khống chế khi áp lực thu hoạch vụ mới của Việt Nam đang đến gần.

Thị trường thế giới dự kiến sẽ tiếp tục trải qua các phiên rung lắc và giằng co mạnh quanh ngưỡng kỹ thuật quan trọng của từng kỳ hạn, đòi hỏi doanh nghiệp và người trồng cần theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá cũng như dòng vốn của các quỹ đầu tư để có chiến lược giao dịch phù hợp.