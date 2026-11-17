Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) đang duy trì mức giá cao nhất khu vực ở ngưỡng 82.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, thương lái điều chỉnh giá thu mua về mức 81.800 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất vùng khi lùi về 81.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giữa hai sàn giao dịch kỳ hạn lớn ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất trên sàn London, giá cà phê Robusta đảo chiều tăng mạnh ở hầu hết các kỳ hạn.

Giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg ở Tây Nguyên.

Cụ thể, kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng vọt 77 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,38%, chốt ở ngưỡng 3.271 USD/tấn với biên độ dao động trong phiên từ 3.172 đến 3.279 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng giữ sắc xanh tích cực khi kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 0,72% lên 3.201 USD/tấn, kỳ hạn tháng 5/2027 tăng 0,69% đạt 3.199 USD/tấn và kỳ hạn tháng 7/2027 cộng thêm 0,92% lên 3.187 USD/tấn. Riêng kỳ hạn tháng 1/2027 đi ngang ở mức 3.201 USD/tấn dù trong phiên có thời điểm chạm đỉnh 3.270 USD/tấn.

Ngược lại, sắc đỏ bao trùm toàn bộ bảng điện tử của sàn Arabica New York. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm mạnh 5,75 cent/lb, mất 1,91% giá trị và lùi về mốc 295,20 cent/lb. Đà giảm lan rộng sang các kỳ hạn kế tiếp như tháng 3/2027 giảm 3,45 cent/lb xuống 281,85 cent/lb, kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 2,50 cent/lb còn 278,15 cent/lb, trong khi các kỳ hạn tháng 7/2027 và tháng 9/2027 lần lượt lùi về 274,45 cent/lb và 271,65 cent/lb.

Đánh giá về diễn biến thị trường, giới phân tích cho rằng sự lệch pha giữa giá cà phê nội địa và sàn London trong phiên hôm nay chủ yếu xuất phát từ độ trễ điều chỉnh của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như áp lực nguồn cung vụ mới đang bắt đầu thu hoạch rộ tại Việt Nam. Lượng hàng mới đưa ra thị trường gia tăng kết hợp với tâm lý thận trọng của các nhà thu mua trước biến động khó lường của tỷ giá và hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu từ Brazil đang kìm hãm đà tăng của giá nội địa.

Tuy nhiên, cú bật tăng hơn 2,3% của kỳ hạn Robusta tháng 11/2026 trên sàn London cho thấy lực cầu bắt đáy kỹ thuật của các quỹ đầu cơ vẫn rất lớn mỗi khi giá lùi về vùng hỗ trợ sâu quanh 3.170 USD/tấn.

Dự báo trong những phiên giao dịch tới, giá cà phê tại thị trường nội địa nhiều khả năng sẽ chững lại đà giảm và sớm có nhịp phục hồi nhẹ để bám sát đà tăng từ sàn London. Mặc dù áp lực nguồn cung mùa vụ vẫn hiện hữu, nhưng nếu Robusta thế giới giữ vững được vùng giá trên 3.250 USD/tấn, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên hoàn toàn có cơ sở để quay trở lại vùng 82.500 đến 83.000 đồng/kg trong ngắn hạn.