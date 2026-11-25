Trong đó, Đắk Nông (cũ) giữ mức cao nhất ở 71.300 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg), Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg), còn Lâm Đồng ở mức thấp nhất là 70.500 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg).

Trong 7 ngày qua (từ 18/11 đến 25/11/2026), giá cà phê nội địa đang chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt sau giai đoạn giữ giá cao cuối vụ. Đầu tuần trước, mặt bằng giá phổ biến quanh ngưỡng 72.500 – 73.000 đồng/kg, nhưng sang tuần này, đà giảm chiếm ưu thế khi nguồn cung vụ mới bắt đầu gia tăng. Tính chung một tuần, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên đã hạ khoảng 1.400 – 1.800 đồng/kg, song mức giá trên 70.000 đồng/kg vẫn giúp người trồng cà phê duy trì biên độ lợi nhuận khả quan.

Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay.

Đà giảm giá trong nước chủ yếu xuất phát từ việc thời tiết Tây Nguyên thuận lợi giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hái vụ mới 2026/2027, làm tăng nguồn cung thực tế trên thị trường. Bên cạnh đó, tâm lý thị trường chịu tác động dây chuyền từ nhịp điều chỉnh giảm mạnh của giá cà phê kỳ hạn quốc tế và hoạt động thanh lý vị thế của giới đầu cơ trước sức mạnh của đồng USD.

Trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa được dự báo tiếp tục biến động giằng co với xu hướng điều chỉnh nhẹ quanh vùng 70.000 – 71.500 đồng/kg khi thu hoạch bước vào cao điểm. Dù vậy, biên độ giảm sâu được đánh giá là có giới hạn nhờ lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn London vẫn ở mức thấp và nhu cầu thu mua giao ngay của doanh nghiệp xuất khẩu cho các hợp đồng cuối năm vẫn duy trì. Các HTX và nông hộ cần bám sát diễn biến thị trường để chia nhỏ lượng hàng bán ra, tránh bán ồ ạt trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng ngày 25/11/2026 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn phái sinh quốc tế đồng loạt giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn giao dịch.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta quay đầu sụt giảm mạnh, đặc biệt ở các kỳ hạn đầu năm 2027. Cụ thể, kỳ hạn tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 2.998 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn (tương đương giảm 0,79%). Kỳ hạn tháng 01/2027 giảm sâu 97 USD/tấn (giảm 3,26%) xuống còn 2.881 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 03/2027 giảm 76 USD/tấn (giảm 2,58%) xuống 2.865 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 05/2027 giảm 73 USD/tấn (giảm 2,49%) còn 2.853 USD/tấn và kỳ hạn tháng 07/2027 giảm 68 USD/tấn (giảm 2,34%) về mức 2.841 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng chịu áp lực bán ra ồ ạt trên toàn bộ các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn tháng 12/2026 chốt phiên tại mức 274,85 cent/pound, giảm 7,20 cent/pound (tương đương giảm 2,55%). Kỳ hạn tháng 03/2027 giảm 7,50 cent/pound (giảm 2,72%) xuống mức 268,50 cent/pound. Kỳ hạn tháng 05/2027 giảm 6,10 cent/pound (giảm 2,27%) còn 262,10 cent/pound. Kỳ hạn tháng 07/2027 giảm 4,70 cent/pound (giảm 1,79%) xuống 257,15 cent/pound và kỳ hạn tháng 09/2027 giảm 3,75 cent/pound (giảm 1,46%) về mức 253,35 cent/pound.