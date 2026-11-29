Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 29/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.885 – 2.946 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 89 USD, tương đương 3,12%, lên 2.946 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng có phiên phục hồi tích cực. Giá Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 5,20 US cent/pound, tương đương 1,89%, lên 280,85 US cent/pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn tháng 9/2027 được giao dịch ở ngưỡng 259,15 USD cent/pound, tăng 5,95 US cent/pound.

Giá cà phê thế giới và trong nước bật tăng.

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE London phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm gần đây là 2.709 USD/tấn. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng nông dân tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, đang cân nhắc giữ lại cà phê nếu giá tiếp tục giảm.

Ở thị trường trong nước, sáng 29/11, giá cà phê ghi nhận một phiên phục hồi mạnh sau nhiều ngày đi xuống. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm tăng từ 2.200-2.500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua lên 72.000-73.000 đồng/kg.

Tại vùng thu mua cà phê Đắk Lắk giá được niêm yết là 72.700 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg so với phiên trước đó; tại Lâm Đồng giá 72.000 đồng/kg; thu mua tại Gia Lai giá 72.700 đồng/kg; thu mua tại khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng) có giá 73.000 đồng/kg...