Giá cà phê Tây Nguyên xuống dưới 90.000 đồng một kg, giá gạo đi ngang

Thu hoạch càphê. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Giá càphê trong nước giảm 3.100-3.500 đồng/kg trong tuần qua, xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg khi ngành hàng bước vào niên vụ mới. Trong khi đó, giá lúa gạo trong nước ít biến động.

Tuần qua, giá càphê trong nước giảm mạnh 3.100-3.500 đồng/kg, xuống dưới mốc 90.000 đồng/kg trong bối cảnh hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng của niên vụ mới.

Kết thúc tuần, giá càphê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000-89.500 đồng/kg, giảm 3.100-3.500 đồng/kg (tương đương 3,4-3,8%) so với mức 92.100-93.000 đồng/kg của tuần trước.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá càphê dao động từ 89.000-89.500 đồng/kg; trong khi tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng ở mức 89.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Càphê-Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng càphê Việt Nam niên vụ 2025-2026 (từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026) ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng khoảng 10,5% so với niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là giá càphê duy trì ở mức cao trong thời gian qua, khuyến khích người dân đầu tư chăm sóc cây trồng; đồng thời, các diện tích càphê tái canh và trồng mới cũng bắt đầu cho thu hoạch.

Trong niên vụ 2025-2026, xuất khẩu càphê đạt tổng cộng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ trước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD, tăng gần 1% và lập mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, nhận định niên vụ càphê 2026-2027 sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng mở ra cơ hội để ngành càphê Việt Nam tái cơ cấu theo hướng bền vững, phát triển thương hiệu và nâng cao giá trị xuất khẩu.

Trên thị trường thế giới, giá càphê Arabica giảm khỏi mức cao nhất trong gần sáu tuần do hoạt động chốt lời của giới đầu tư và xuất khẩu từ Brazil tăng tốc.

Cụ thể, giá càphê Arabica giao kỳ hạn giảm 1,2% xuống 3,1245 USD/lb (1lb =0,45kg). Tương tự, giá càphê Robusta giảm 1,9% xuống 3.301 USD/tấn. Thị trường hiện đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Tổng thống tại Brazil, diễn biến có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng real và quyết định bán hàng của các nhà xuất khẩu.

Về thị trường lúa gạo, trong nước, tại An Giang, sau khi tăng giá nhẹ vào tuần trước thì giá lúa gạo tuần này duy trì sự ổn định. Lúa tươi Đài Thơm 8 có giá dao động 6.300-6.500 đồng; OM 18 ở quanh mốc 6.400-6.600 đồng/kg; OM 5451 từ 6.100-6.200 đồng/kg, OM 34 ở mức 5.900-6.000 đồng/kg; lúa IR 50404 vẫn ở mức 5.900-6.000 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, CL 555 có giá 8.800-8.900 đồng/kg, IR 50404 dao động ở mức 8.800-8.950 đồng/kg. Các dòng lúa chất lượng cao như: OM 5451 duy trì ở mức 9.300-9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc thơm cùng ở mức 7.500-7.600 đồng/kg, tương đương so với cuối tuần trước.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 440-450 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Các thương nhân cho biết nhu cầu bên ngoài vẫn ổn định và dự kiến sẽ có thêm đơn hàng từ Philippines vào giữa tháng 11/2026. Theo số liệu hải quan, tính đến ngày 15/10, Việt Nam đã xuất khẩu 6,6 triệu tấn gạo, đạt giá trị 3,2 tỷ USD.

Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm qua, nhờ đồng rupee mạnh lên và nguồn cung thắt chặt.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 387-392 USD/tấn, tăng so với mức 384-389 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm có giá từ 389-394 USD/tấn.

Theo giới chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ năm nay dự báo sẽ giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ do lượng mưa dưới mức trung bình trong giai đoạn sinh trưởng của cây lúa.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng giữ ổn định ở mức 480 USD/tấn. Trong khi đó tại Bangladesh, giá gạo tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí nhiên liệu tăng, gây thêm áp lực tài chính cho người tiêu dùng.

Về thị trường nông sản Mỹ, trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá đậu tương kỳ hạn tăng nhờ doanh số xuất khẩu khả quan và đà đi lên của thị trường dầu mỏ, bù đắp áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch.

Chốt phiên cuối tuần, giá đậu tương giao tháng 11/2026 tăng 3,5 xu Mỹ lên mức 12,565 USD/bushel. Giá dầu đậu tương giao tháng 12/2026 tăng 0,09 xu Mỹ lên 66,83 xu Mỹ/lb. Ở chiều ngược lại, giá khô đậu tương giao tháng 12/2026 giảm 1,20 USD xuống 346,10 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), doanh số bán đậu tương xuất khẩu của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 15/10 đạt hơn 2,84 triệu tấn, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong đó, Mỹ đã bán 202.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc để giao trong niên vụ 2026-2027./.