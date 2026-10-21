Giá cà phê Tây Nguyên tăng gần 1.000 đồng/kg, bất chấp đà giảm thế giới

Mức giá thu mua cao nhất ghi nhận tại Đắk Nông (cũ) khi chạm mốc 94.000 đồng/kg sau khi cộng thêm 800 đồng/kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, thương lái cũng điều chỉnh tăng 800 đồng/kg, đưa giá cà phê giao dịch chung lên mức 93.800 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có mức điều chỉnh nhỉnh hơn cả với mức tăng 900 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 93.200 đồng/kg.

Giá cà phê tăng 800-900 đồng/kg tại Tây Nguyên.

Sự khởi sắc của giá nông sản nội địa diễn ra trong bối cảnh các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế chịu áp lực giảm điểm khá mạnh khi chốt phiên. Trên sàn London, giá cà phê Robusta các kỳ hạn đều đỏ sàn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 3.410 USD/tấn, giảm 74 USD/tấn, tương đương mức giảm 2,12%. Mặc dù trong phiên có thời điểm chạm mức cao nhất là 3.504 USD/tấn, áp lực bán chốt lời vào cuối phiên đã kéo giá rớt xuống mức thấp nhất 3.395 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng lần lượt giảm 56 USD/tấn và 47 USD/tấn, lùi về mức 3.424 USD/tấn và 3.411 USD/tấn.

Tương tự, tại sàn New York, giá cà phê Arabica cũng không tránh khỏi xu hướng sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 4,4 cent/lb, tương đương 1,39%, chốt phiên ở mức 311,30 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2027 lùi về 299,00 cent/lb sau khi giảm 3,25 cent/lb.

Diễn biến giảm điểm trên các sàn quốc tế chủ yếu xuất phát từ tâm lý chốt lời ngắn hạn của giới đầu tư tài chính cùng với những tín hiệu cải thiện về thời tiết tại khu vực Nam Mỹ, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung toàn cầu trong ngắn hạn.

Dưới góc độ phân tích thị trường, việc giá cà phê nội địa Việt Nam đi ngược chiều thế giới cho thấy lực cầu thu mua thực tế của các doanh nghiệp xuất khẩu và cơ sở chế biến trong nước vẫn ở mức rất cao. Kho trữ của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hiện rơi vào trạng thái mỏng nguồn hàng, trong khi các đơn hàng giao xa bắt đầu đến hạn trả hàng, buộc các đại lý phải nâng giá thu mua để gom đủ sản lượng.

Bên cạnh đó, nông dân Tây Nguyên hiện đang giữ tâm lý kỳ vọng giá tốt hơn nên không vội vã bán ra ồ ạt, tạo nên nguồn cung nhỏ giọt và củng cố vững chắc cho đà tăng của giá trong nước.

Dự báo trong thời gian ngắn sắp tới, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co tích lũy và khó có khả năng giảm sâu.

Dù áp lực từ sàn London và New York vẫn còn, nhưng ngưỡng hỗ trợ 92.000 – 93.000 đồng/kg tại thị trường nội địa là rất cứng. Nếu các tín hiệu kỹ thuật trên sàn quốc tế phục hồi trở lại, giá cà phê tại Tây Nguyên hoàn toàn có cơ hội tái chinh phục mốc 95.000 đồng/kg.

Nông dân và các nhà thu mua được khuyến nghị nên theo sát các chỉ báo tồn kho thế giới cùng tình hình thời tiết tại các thủ phủ cà phê để có chiến lược giao dịch phù hợp, tránh rủi ro biến động tỷ giá và biên độ giá sàn.