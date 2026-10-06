Giá cà phê Tây Nguyên tăng 200 đồng/kg theo đà bứt phá của thị trường thế giới

Trong đó, các địa bàn trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) cùng giao dịch ở mức cao nhất 94.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá thu mua ghi nhận mức 93.499 đồng/kg.

Mặc dù đà tăng chưa quá bùng nổ, sự phục hồi đồng đều tại các khu vực thu mua đang mang lại tín hiệu tích cực cho tâm lý nhà nông và thương lái.

Giá cà phê nội địa tăng nhẹ ở các vùng trồng trọng điểm.

Đà nâng đỡ của thị trường nội địa xuất phát trực tiếp từ diễn biến khởi sắc trên các sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế. Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 khép phiên tăng 59 USD/tấn (tương đương 1,7%), chốt ở mức 3.528 USD/tấn sau khi có thời điểm chạm đỉnh phiên tại 3.570 USD/tấn.

Tương tự, sàn New York ghi nhận giá Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2027 bứt phá 3,8 cent/lb (tương đương 1,35%), lên mức 284,30 cent/lb. Việc cả hai sàn kỳ hạn lớn đồng loạt chuyển xanh đã củng cố niềm tin và tạo lực đẩy trực tiếp cho giá cà phê nhân xô trong nước.

Đánh giá tổng quan cho thấy, thị trường cà phê đang trải qua giai đoạn chuyển giao nguồn cung tương đối nhạy cảm. Lượng tồn kho từ niên vụ cũ của Việt Nam hiện đã tiệm cận mức cạn kiệt, trong khi hoạt động thu hoạch vụ mới giai đoạn đầu chưa tung ra nguồn cung diện rộng để tạo áp lực ghì giá xuống.

Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng trọng điểm cùng sự biến động của tỷ giá tiếp tục là những nhân tố quan trọng hỗ trợ mặt bằng giá duy trì ở vùng cao.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục di chuyển trong thế giằng co tích lũy và có thể xuất hiện các nhịp nhích nhẹ theo đà sóng của thị trường quốc tế. Biên độ dao động dự kiến duy trì ổn định trong khoảng 93.500 - 95.000 đồng/kg.

Mức biến động mạnh chỉ có thể xuất hiện khi miền Trung và Tây Nguyên bước vào đỉnh điểm đợt thu hoạch vụ mới, khi đó áp lực bán hàng thực tế sẽ kiểm chứng lại sức cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác quốc tế.