Giá cà phê Tây Nguyên lấy lại sắc xanh, tiến sát 93.000 đồng/kg

Cụ thể, các thương lái tại Đắk Lắk và Gia Lai hiện thu mua cà phê ở mức 92.800 đồng/kg. Mức giá thu mua thấp nhất ghi nhận tại Lâm Đồng là 92.100 đồng/kg, trong khi Đắk Nông (cũ) vươn lên dẫn đầu thị trường khi chạm mốc 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg trên toàn khu vực Tây Nguyên.

Lực đẩy giúp giá nông sản trong nước bật tăng mạnh mẽ bắt nguồn từ đà bứt phá ấn tượng trên hai sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế. Đóng cửa phiên giao dịch vừa qua, giá Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11/2026 tăng thêm 39 USD/tấn, tương ứng mức tăng 1,16%, chốt tại mức 3.414 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng giữ vững sắc xanh với mức tăng lần lượt là 41 USD/tấn và 39 USD/tấn.

Cùng chung nhịp đập, sàn New York chứng kiến cà phê Arabica bùng nổ khi kỳ hạn tháng 12/2026 nhảy vọt tới 10,8 cent/lb, tương đương mức tăng 3,66%, vọt lên mức 305,60 cent/lb.

Nhận định về diễn biến này, các chuyên gia ngành hàng cho rằng sự tăng giá đồng loạt xuất phát từ nỗi lo đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ cùng các yếu tố thời tiết bất lợi tại những vùng trồng trọng điểm quốc tế, khiến dòng vốn đầu cơ quay trở lại thị trường hàng hóa. Mức phục hồi mạnh của Arabica cũng vô hình trung tạo hiệu ứng domino tích cực, kéo giá Robusta đi lên.

Đánh giá và dự báo xu hướng thời gian tới, giá cà phê nội địa Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ hoặc đi ngang tích lũy quanh ngưỡng 92.500 - 94.000 đồng/kg. Mặc dù các vùng trồng trong nước đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thu hoạch vụ mới, nguồn cung thực tế tung ra thị trường vẫn chưa thực sự dồi dào, giúp nông dân và các đại lý duy trì thế chủ động về giá.

Tuy nhiên, đà tăng bứt phá quá xa khó có thể diễn ra đột ngột do áp lực nguồn cung vụ mới sẽ gia tăng dần trong thời gian tới, nhà đầu tư và bà con nông dân nên cân nhắc thời điểm xuất bán hợp lý để tối ưu hóa lợi nhuận.