Giá cà phê Tây Nguyên giảm hơn 2.000 đồng/kg, thị trường bước vào vụ thu hoạch mới

Giá cà phê trong nước khép lại tuần 9-13/11/2026 với mức giảm 2.000-2.300 đồng/kg tại các vùng thu mua trọng điểm. Ảnh minh họa.

Cà phê Tây Nguyên liên tiếp giảm giá

Thị trường cà phê trong nước trải qua tuần giao dịch kém tích cực khi giá thu mua tại Tây Nguyên liên tục đi xuống, đặc biệt trong những phiên cuối tuần.

Ngày 9/11, giá cà phê nhân xô tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 85.000 đồng/kg, khu vực Đắk Nông cũ đạt 85.300 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giao dịch quanh 84.500 đồng/kg.

Sau phiên đầu tuần, thị trường chuyển sang xu hướng giảm. Đến ngày 11/11, giá tại Đắk Lắk lùi về 84.300 đồng/kg, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ cùng ở mức 84.000 đồng/kg.

Đà giảm tiếp diễn trong hai phiên cuối tuần. Chốt ngày 13/11, Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông cũ cùng ghi nhận mức thu mua 83.000 đồng/kg; Gia Lai còn 82.800 đồng/kg và khu vực Lâm Đồng truyền thống giảm xuống 82.300 đồng/kg.

So với ngày 9/11, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 2.200 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông cũ ghi nhận mức giảm lớn nhất, khoảng 2.300 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một tuần, mặt bằng giá thu mua cà phê Tây Nguyên đã lùi từ khoảng 84.500-85.300 đồng/kg xuống 82.300-83.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, diễn biến giảm giá xuất hiện trong giai đoạn các vùng trồng cà phê bước vào vụ thu hoạch niên vụ 2026-2027. Lượng hàng mới bắt đầu được đưa ra thị trường, trong khi hoạt động thu mua của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ biến động giá quốc tế.

Robusta giảm hơn 2%, nguồn cung vụ mới được chú ý

Trên thị trường quốc tế, cà phê Robusta tại London cũng ghi nhận một tuần giảm giá.

Theo dữ liệu giao dịch hợp đồng kỳ hạn tháng 1/2027, giá Robusta từ mức 3.270 USD/tấn cuối tuần trước giảm xuống 3.196 USD/tấn khi kết thúc phiên 13/11, tương đương mức giảm khoảng 2,3%.

Trong tuần, giá Robusta liên tục điều chỉnh. Sau khi đóng cửa ở mức 3.267 USD/tấn ngày 9/11, giá giảm xuống 3.250 USD/tấn ngày 10/11, còn 3.245 USD/tấn ngày 11/11 và 3.207 USD/tấn ngày 12/11.

Riêng phiên cuối tuần, giá Robusta có thời điểm giảm xuống 3.172 USD/tấn trước khi phục hồi một phần.

Trong khi đó, thị trường Arabica tại New York biến động theo diễn biến cung cầu tại các nước sản xuất lớn, đặc biệt là Brazil.

Triển vọng nguồn cung cà phê niên vụ mới đang được thị trường quan tâm. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 có thể đạt mức kỷ lục 189,7 triệu bao, loại 60 kg, tăng 10,8 triệu bao so với niên vụ trước.

Riêng Việt Nam, USDA dự báo sản lượng đạt 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao. Xuất khẩu cà phê nhân dự kiến đạt 25,4 triệu bao nhờ nguồn cung gia tăng.

Thông tin từ doanh nghiệp kinh doanh cà phê quốc tế Sucafina cho thấy hoạt động thu hoạch Robusta tại Việt Nam đang được triển khai ở một số vùng có quả chín sớm. Doanh nghiệp dự báo sản lượng Robusta niên vụ mới tăng khoảng 3% so với vụ trước.

Tuy nhiên, chi phí phân bón tăng vẫn là vấn đề đáng chú ý đối với người trồng cà phê. Theo đánh giá của Sucafina, chi phí sản xuất có thể tăng khoảng 14%, ảnh hưởng đến quyết định bán hàng của nông dân.

Bước sang tuần 16-20/11, tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên, lượng cà phê đưa ra thị trường và diễn biến giá trên sàn London sẽ tiếp tục tác động đến giá thu mua trong nước. Hoạt động mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu cũng là yếu tố quan trọng đối với thị trường trong giai đoạn đầu niên vụ.