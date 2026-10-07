Giá cà phê tăng trở lại, Tây Nguyên bắt đầu vào vụ mới

Giá cà phê thế giới tăng trên cả hai sàn London và New York, trong khi giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn phổ biến quanh 94.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Robusta và Arabica cùng tăng

Trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 62 USD, lên 3.590 USD/tấn, tương đương 1,76%. Trong phiên, hợp đồng này có thời điểm đạt 3.616 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 65 USD, lên 3.577 USD/tấn; kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 67 USD, đạt 3.559 USD/tấn.

Tại sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 11,9 cent, tương đương 4,07%, lên 304,45 cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 11,55 cent, đạt 295,85 cent/pound.

Thị trường cà phê thời gian gần đây chịu tác động từ diễn biến tỷ giá tại Brazil, hoạt động giao dịch trên các sàn kỳ hạn và thông tin thời tiết tại những vùng sản xuất lớn.

Brazil hiện là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, trong khi Việt Nam giữ vị trí hàng đầu về nguồn cung Robusta.

Giá trong nước quanh 94.000 đồng/kg

Tại Tây Nguyên, giá cà phê được thu mua phổ biến trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg.

Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ phổ biến quanh mức 94.000 đồng/kg. Một số khu vực tại Lâm Đồng ghi nhận mức thấp hơn, khoảng 93.400 đồng/kg.

So với các phiên trước, giá trong nước chưa có biến động lớn.

Tháng 10 cũng là thời điểm vụ thu hoạch cà phê mới tại Tây Nguyên bắt đầu. Khi tiến độ thu hoạch tăng, lượng hàng mới sẽ dần được đưa ra thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Nguồn cung từ vụ mới thường tăng mạnh hơn trong các tháng cuối năm, đặc biệt từ tháng 11 khi nhiều vùng trồng bước vào cao điểm thu hoạch.

Xuất khẩu 9 tháng đạt khoảng 6,6 tỷ USD

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục đưa cà phê vào nhóm nông sản xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam.

Diễn biến thị trường những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tiến độ thu hoạch vụ mới trong nước, xu hướng giá trên các sàn kỳ hạn, nhu cầu mua hàng của các nhà nhập khẩu và triển vọng nguồn cung từ Brazil.

Tại Tây Nguyên, sản lượng đưa ra thị trường dự kiến tăng dần khi vụ thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm. Nguồn cung cải thiện có thể tạo thêm dư địa cho hoạt động thu mua, giao hàng và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp.

Trong ngắn hạn, giá cà phê tại các vùng nguyên liệu nhiều khả năng tiếp tục phản ánh đồng thời hai yếu tố gồm lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường trong nước và biến động của giá Robusta trên sàn London. Vì vậy, tiến độ thu hoạch, nhu cầu giao hàng và diễn biến giá quốc tế sẽ là những yếu tố cần theo dõi sát trong phần còn lại của năm.