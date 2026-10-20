Giá cà phê tăng mạnh do lo ngại rủi ro thời tiết

Chỉ số MXV-Index lùi nhẹ xuống 2.938 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch ngày 19-10, sắc đỏ bao trùm thị trường nông sản khi cả 7 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Diễn biến này tạo sức ép lên toàn thị trường, kéo chỉ số MXV-Index lùi nhẹ xuống 2.938 điểm.

Giá ngô kỳ hạn tháng 12 trên sàn CBOT giảm 1,53%, xuống 183,85 USD/tấn, mức thấp nhất trong 2 tháng. Áp lực bán gia tăng khi nguồn cung vụ mới được bổ sung nhanh, tồn kho chuyển tiếp ở mức cao và các quỹ đầu tư thu hẹp vị thế mua.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đến ngày 18-10, diện tích ngô được thu hoạch tại Mỹ đạt 44%, tăng 11% so với tuần trước. Tỷ lệ ngô đạt độ chín sinh lý lên tới 95%, dù tiến độ thu hoạch vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 52%.

Dự báo sản lượng ngô của Argentina. Nguồn: MXV

Nguồn cung vụ mới dồn về các điểm thu mua trong khi tồn kho niên vụ cũ còn lớn, làm gia tăng sức ép lên hệ thống lưu trữ.

Hoạt động bán ra của các quỹ đầu cơ cũng góp phần kéo giá giảm. Tính đến ngày 13-10, nhóm Managed Money giảm 64.544 hợp đồng mua và tăng 27.181 hợp đồng bán so với tuần trước đó. Việc giá liên tiếp xuyên thủng các vùng hỗ trợ trước đó còn kích hoạt thêm hoạt động bán ra. Triển vọng nguồn cung ngô tại Argentina cũng được củng cố khi tiến độ gieo trồng vụ mới tăng nhanh.

Dù sản lượng ethanol của Mỹ đạt 1,065 triệu thùng/ngày, tồn kho ethanol tăng lên 23,9 triệu thùng, lực cầu nhiên liệu sinh học chưa đủ nâng đỡ giá ngô.

Tại Việt Nam, ngô Nam Mỹ và ngô Mỹ giao tháng 11 và 12 về cảng Cái Mép, Hải Phòng được chào ở mức 220-226 USD/tấn, tương đương 5.600-5.750 đồng/kg, chưa gồm thuế và chi phí bốc dỡ. Mặt bằng giá ngô thế giới lùi về 183,85 USD/tấn đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi trong nước cân nhắc chốt giá nguyên liệu cho nhu cầu quý IV và đầu năm tới.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trái chiều thị trường nông sản, giá Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 3,3%, lên 6.960 USD/tấn; Robusta kỳ hạn tháng 11 tăng hơn 2%, đạt 3.484 USD/tấn.

Dự báo, El Niño có khả năng duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 3-2027, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn tại Nam Mỹ và hạn hán ở Đông Nam Á, ảnh hưởng triển vọng nguồn cung cà phê.

Nguồn cung Arabica đạt chuẩn ICE chỉ còn gần 240.000 bao, gần mức thấp nhất 27 năm, góp phần củng cố giá. Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý, tồn kho Robusta trên ICE đã lên cao nhất hơn 11 tháng, trong khi nguồn cung Brazil được dự báo dồi dào. Giá Arabica vẫn nghiêng về xu hướng tăng nhưng có thể điều chỉnh; Robusta có thể hồi phục quanh 3.500 USD/tấn, tùy diễn biến cung cầu.