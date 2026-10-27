Giá cà phê rời mốc 90.000 đồng/kg, áp lực giảm lan rộng

Cụ thể, Đắk Nông (cũ) ghi nhận đà giảm mạnh nhất khi mất 1.500 đồng/kg, lùi về mốc 89.500 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cùng giảm 1.300 đồng/kg, hiện dao động ở mức 89.500 đồng/kg; Lâm Đồng chịu áp lực điều chỉnh giảm 1.200 đồng/kg, ghi nhận mức thấp nhất khu vực là 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm ở cả thị trường trong nước lẫn sàn quốc tế.

Đợt giảm sâu của thị trường nội địa xuất phát từ sức ép suy yếu trên hai sàn giao dịch kỳ hạn quốc tế. Tại sàn London, giá cà phê Robusta giao đóng cửa tiếp tục giảm 34 USD/tấn ở kỳ hạn giao tháng 11/2026, xuống còn 3.194 USD/tấn; các kỳ hạn giao xa hơn như tháng 1/2027, tháng 3/2027, tháng 5/2027 và tháng 7/2027 cũng chìm trong sắc đỏ khi chứng kiến mức giảm chênh lệch từ 41 đến 46 USD/tấn, kéo giá khớp dao động quanh ngưỡng 3.158 đến 3.201 USD/tấn.

Cùng chung diễn biến tiêu cực, tại sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm mạnh 6,5 cent/lb, xuống còn 300,95 cent/lb; các kỳ hạn giao tháng 3/2027, tháng 5/2027, tháng 7/2027 và tháng 9/2027 đồng loạt lao dốc từ 8,2 đến 8,4 cent/lb, đưa giá giao dịch lùi sâu về dải 274,60 đến 285,20 cent/lb.

Tâm lý chốt lợi nhuận của các quỹ đầu tư kết hợp với áp lực bán phòng hộ gia tăng khi các vùng trồng bước vào vụ thu hoạch đã kích hoạt sóng điều chỉnh, ngay lập tức tác động trực tiếp đến giá thu mua nông sản trong nước.

Động thái đánh mất mốc 90.000 đồng/kg cho thấy độ nhạy cao của thị trường nội địa trước các biến động tài chính toàn cầu. Dù vậy, vùng giá quanh ngưỡng 89.000 đồng/kg hiện tại vẫn đem lại biên lợi nhuận khá tốt cho các hộ trồng và HTX. Đây được nhìn nhận là nhịp điều chỉnh kỹ thuật cần thiết để giải tỏa áp lực tăng nóng, giúp thị trường tự cân bằng nguồn cung - cầu trước khi hình thành xu hướng mới.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc trong biên độ 88.500 – 90.000 đồng/kg. Khi lượng hàng vụ mới bắt đầu đưa ra thị trường ngày một nhiều hơn, khả năng bứt phá mạnh sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, nhờ yếu tố nền tảng về nguồn cung toàn cầu chưa thực sự dồi dào cùng chi phí vận tải ở mức cao, giá cà phê khó giảm sâu và dự kiến sẽ sớm xác lập điểm cân bằng quanh mốc 88.000 đồng/kg.