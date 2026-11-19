Robusta giảm sâu, giá cà phê trong nước xuống dưới 77.000 đồng/kg

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn London giảm 2,32%, xuống còn 3.071 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 7 liên tiếp.

Trong phiên, giá Robusta có thời điểm xuống gần 3.040 USD/tấn, vùng thấp nhất trong khoảng 2 năm rưỡi. Áp lực bán gia tăng khi thị trường đón nhận những tín hiệu mới về nguồn cung, đặc biệt từ vụ thu hoạch cà phê đang diễn ra tại Việt Nam.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York phục hồi phiên thứ hai liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,36%, lên 281,4 US cent/pound, tương đương khoảng 6.203,8 USD/tấn.

Đà tăng của Arabica được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn giao dịch trên sàn ICE duy trì ở mức thấp. Ngày 16/11, tồn kho giảm xuống còn 186.414 bao. Dù tăng thêm 8.109 bao trong phiên tiếp theo, lượng hàng dự trữ vẫn ở mức thấp so với các giai đoạn trước.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê ngày 18/11 tiếp tục giảm mạnh, phổ biến từ 2.800 đến 3.000 đồng/kg tại các vùng thu mua trọng điểm Tây Nguyên.

Đắk Lắk ghi nhận mức 77.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Gia Lai cũng giao dịch quanh 77.000 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng truyền thống, giá cà phê xuống còn 76.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng khảo sát. Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập ghi nhận mức 77.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Như vậy, mặt bằng giá thu mua cà phê nhân xô tại các vùng trọng điểm hiện dao động từ 76.500 đến 77.200 đồng/kg. Đây là mức giảm đáng chú ý khi hoạt động thu hoạch niên vụ 2026-2027 đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Vụ thu hoạch mới gia tăng sức ép lên thị trường

Triển vọng nguồn cung được cải thiện đang trở thành yếu tố chi phối diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường quốc tế.

Theo Reuters, cà phê từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đã bắt đầu được đưa ra thị trường. Giới giao dịch dự kiến hoạt động thu hoạch sẽ tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, thời điểm sản lượng cà phê Robusta tại các vùng trồng trọng điểm bước vào giai đoạn thu hái tập trung.

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới. Vì vậy, tiến độ thu hoạch và lượng hàng đưa ra thị trường trong những tháng cuối năm có ảnh hưởng đáng kể đến giá giao dịch trên sàn London.

Khi nguồn hàng vụ mới bắt đầu xuất hiện, kỳ vọng về khả năng cung ứng được cải thiện khiến giá hợp đồng kỳ hạn chịu sức ép. Diễn biến này càng rõ nét trong bối cảnh thị trường vừa trải qua nhiều phiên giảm liên tiếp.

Hoạt động xuất khẩu cà phê cũng duy trì mức tăng về lượng. Theo số liệu của cơ quan Hải quan, tháng 10/2026, cả nước xuất khẩu khoảng 108.800 tấn cà phê, trị giá 501,2 triệu USD, tăng 53,2% về lượng và 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt khoảng 7,08 tỷ USD. Diễn biến này cho thấy lượng cà phê xuất khẩu tăng nhưng giá trị thu về không tăng tương ứng, phản ánh sức ép từ mặt bằng giá bán trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, mức giảm giữa hai dòng cà phê Robusta và Arabica đang có sự khác biệt rõ rệt. Trong khi Robusta chịu tác động từ triển vọng nguồn cung vụ mới, Arabica vẫn được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn giao dịch ở mức thấp.

Đối với thị trường trong nước, đợt giảm giá hiện nay diễn ra đúng thời điểm nhiều vùng trồng cà phê tại Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch. Giá thu mua giảm mạnh trong thời gian ngắn làm giảm giá trị lượng cà phê bán ra, đồng thời đặt người sản xuất trước bài toán lựa chọn thời điểm tiêu thụ sản phẩm.

Khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm trong những tuần tới, lượng cà phê thực tế đưa ra thị trường và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ là những yếu tố quan trọng phản ánh mức độ hấp thụ nguồn cung mới.