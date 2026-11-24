Giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên tiếp tục giảm, xuống mức 70.500 - 71.300 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước áp sát mốc 70.000 đồng/kg

Cập nhật đầu giờ chiều 24/11, giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm của Tây Nguyên giảm từ 500 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), giá thu mua giảm 500 đồng/kg, xuống còn 71.300 đồng/kg, cao nhất trong các vùng được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giá 71.000 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Tại các vùng trồng cà phê thuộc địa bàn Lâm Đồng trước sáp nhập, giá thu mua giảm 500 đồng/kg, còn 70.500 đồng/kg.

Đáng chú ý, chỉ trong một tuần, giá cà phê tại khu vực Đắk Nông đã giảm 8.700 đồng/kg, từ mức 80.000 đồng/kg ngày 17/11 xuống còn 71.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, mức giảm lên tới 8.800 đồng/kg, tương đương khoảng 11%.

Đợt giảm giá diễn ra đúng thời điểm Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027.

GIÁ CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN Chiều 24/11/2026 | Đơn vị: Đồng/kg

Nguồn: Giacaphe.com, đối chiếu Báo Lâm Đồng. Biến động so với ngày 23/11/2026. Giá thu mua mang tính tham khảo.

Trên thị trường quốc tế, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, giá cà phê tiếp tục giảm đồng loạt trên hai sàn London và New York.

Tại sàn ICE London, hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm 27 USD/tấn, tương đương 0,94%, xuống 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3 và tháng 5/2027 cùng giảm 37 USD/tấn, lần lượt còn 2.828 USD/tấn và 2.816 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá Arabica giao tháng 12/2026 giảm 0,18%, xuống 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,28%, còn 267,75 US cent/pound.

Trước đó, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá Robusta đã giảm 9,86% trong tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20/11. Tính cả phiên đầu tuần này, mặt hàng này đã mất hơn 10% giá trị so với cuối phiên ngày 13/11.

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI Chốt phiên 23/11/2026

Nguồn: Dữ liệu ICE London, ICE New York qua Giacaphe.com, truy xuất chiều 24/11/2026.

Nguồn cung từ Việt Nam và Brazil gia tăng

Triển vọng sản lượng được cải thiện tại các quốc gia sản xuất lớn, đồng real của Brazil suy yếu và hoạt động bán của các quỹ đầu tư đang tạo sức ép lên thị trường cà phê thế giới.

Theo Barchart, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng Robusta niên vụ 2026-2027 đạt 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với niên vụ trước.

Tại Brazil, Cơ quan Cung ứng quốc gia (Conab) dự báo sản lượng cà phê năm 2026 đạt 67,6 triệu bao. Trong đó, sản lượng Arabica ước đạt 48,21 triệu bao, tăng 34,8% so với năm trước.

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 10 đạt 287.000 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ. Lượng cà phê chờ kiểm định chất lượng tại các kho thuộc hệ thống ICE cũng tăng lên 251.230 bao tính đến ngày 20/11, mức cao nhất trong gần bốn năm.

Trên thị trường kỳ hạn, các quỹ đầu tư tiếp tục gia tăng vị thế bán ròng đối với Robusta. Trong tuần kết thúc ngày 17/11, tổng vị thế bán ròng của nhóm này tăng lên 24.069 hợp đồng, mức cao nhất trong gần bốn năm.

Ở thị trường trong nước, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng về lượng. Theo số liệu thống kê được Barchart dẫn lại, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,57 triệu tấn cà phê, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, lượng xuất khẩu đạt 114.000 tấn, tăng 61%.

Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 đạt mức kỷ lục 183,6 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ ở mức 180,6 triệu bao. Với lượng dư cung khoảng 3 triệu bao, đây là niên vụ thặng dư đầu tiên của thị trường cà phê thế giới trong năm năm.