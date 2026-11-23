Giá trên sàn giảm, thị trường nội địa chịu sức ép

Thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh sau thời kỳ giá tăng cao. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) ngày 23/11, tuần qua, giá Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 9,86%, xuống 2.881 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần ba năm. Giá Arabica kỳ hạn tháng 3 cũng giảm 1,83%, còn 5.919,4 USD/tấn.

Đà giảm trên thị trường quốc tế nhanh chóng phản ánh vào giá thu mua trong nước. Ngày 23/11, giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 71.200–72.000 đồng/kg, theo Báo Lâm Đồng. Trong đó, Lâm Đồng ở mức 71.200 đồng/kg, Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 71.800 đồng/kg, còn khu vực Đắk Nông cũ ở mức 72.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá này đã thấp hơn khoảng 8.000–8.800 đồng/kg so với mốc 80.000 đồng/kg mà ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex, từng đề cập như một ngưỡng tâm lý của người trồng.

Chia sẻ tại Hội nghị Cà phê quốc tế Việt Nam 2026 đầu tuần qua, ông Nam cho rằng nếu giá Robusta London xuống dưới 3.000 USD/tấn và giá cà phê nội địa xuống dưới 80.000 đồng/kg, nông dân có xu hướng hạn chế bán ra. Tuy nhiên, diễn biến ngày 23/11 cho thấy cả hai mức giá này đều đã bị xuyên thủng. Câu hỏi đặt ra là liệu người trồng có tiếp tục giữ hàng như những niên vụ trước, hay sẽ phải điều chỉnh kỳ vọng khi giá giảm sâu hơn.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV.

Áp lực lên giá Robusta trước hết đến từ triển vọng nguồn cung Việt Nam cải thiện. Theo dự báo VICOFA được MXV dẫn lại, sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 có thể đạt 36,67 triệu bao, tăng 12,8% so với mức dự báo 32,5 triệu bao trước đó của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Việt Nam đóng góp khoảng 18% sản lượng cà phê toàn cầu, trong đó Robusta chiếm 90-95%. Vì vậy, sự điều chỉnh tăng dự báo sản lượng tại Việt Nam có ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng nguồn cung của thị trường quốc tế.

Áp lực càng rõ khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Xuất khẩu cà phê tháng 10 đạt 114.000 tấn, tăng 61% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%. Sau giai đoạn giá cao khuyến khích đầu tư chăm sóc vườn cây và mở rộng diện tích, triển vọng sản lượng cùng lượng hàng xuất khẩu gia tăng đang củng cố kỳ vọng nguồn cung dồi dào.

Robusta nhân được trưng bày tại triển lãm của doanh nghiệp cà phê Việt Nam. Ảnh: MT.

Tâm lý của giới đầu cơ cũng chuyển sang chiều hướng tiêu cực. Báo cáo vị thế giao dịch COT ngày 17/11 cho thấy các quỹ đầu cơ tăng vị thế bán thêm 9.238 hợp đồng trong tuần, đưa tổng vị thế bán lên 42.022 hợp đồng và vị thế bán ròng lên 21.164 hợp đồng, mức cao nhất trong gần bốn năm.

Vị thế ròng của các quỹ đã suy giảm liên tục từ vùng mua ròng trong tháng 7 và chuyển sang bán ròng từ đầu tháng 10. “Diễn biến này cho thấy các quỹ ngày càng gia tăng đặt cược vào xu hướng giảm giá, khuếch đại xu hướng giảm của Robusta trong ngắn hạn”, Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam nhận định.

Diễn biến vị thế ròng quỹ đầu cơ mặt hàng Robusta. Nguồn MXV.

Người trồng cà phê đã thay đổi cách bán hàng

Dù giá giảm mạnh, tác động đến người trồng cà phê không đơn thuần được quyết định bởi mức giá trên sàn hay giá thu mua tại một thời điểm. Một thay đổi đáng chú ý trong những năm gần đây là khả năng chủ động điều tiết lượng hàng bán ra của nông dân.

Theo ông Đỗ Hà Nam, trong năm 2024, người trồng thường bán cà phê ồ ạt ngay đầu vụ, từ tháng 12. Nhưng sang niên vụ 2025-2026, lượng hàng được phân bổ đều hơn qua các tháng. Thay vì bán ngay sau thu hoạch, người dân giữ lại và lựa chọn thời điểm có lợi.

Xu hướng này được dự báo tiếp tục trong niên vụ 2026-2027. Theo ông Nam, từ nay đến Tết Nguyên đán, lượng cà phê nông dân dự kiến bán ra chỉ khoảng 20%, thấp hơn mức 30% thường thấy trong các năm trước. Phần hàng còn lại được kỳ vọng sẽ phân bổ dần trong năm.

Cơ sở cho sự thay đổi này là điều kiện tài chính của người trồng đã tốt hơn sau những năm giá cà phê ở mức cao. Ông Nam cho biết, nông dân hiện có tích lũy và không còn chịu áp lực bán ngay để trang trải chi phí. Một bộ phận người trồng thậm chí xem cà phê như tài sản lưu giữ giá trị, tương tự vàng.

Theo ước tính của ông Nam, chi phí sản xuất chỉ chiếm khoảng 50% giá bán. Điều này giúp người trồng có thêm dư địa để chờ đợi mức giá phù hợp, thay vì phải bán bằng mọi giá ngay khi thu hoạch.

Tuy nhiên, khả năng trì hoãn bán hàng còn phụ thuộc vào nguồn vốn, chi phí thu hoạch, nhu cầu tiền mặt và kỳ vọng giá của từng hộ. Trong khi đó, chi phí sản xuất đang tăng. Theo ông Nam, tiền thuê lao động hái cà phê trước đây khoảng 100.000-200.000 đồng/ngày, hiện đã lên tới 500.000 đồng/ngày nhưng vẫn khó thuê. Chi phí phân bón và vận chuyển cũng tăng cao. Mưa nhiều trong tháng 9 và tháng 10 khiến phát sinh thêm chi phí sấy, làm sạch và đánh bóng.

Thực tế, giá cà phê hàng Việt Nam từng duy trì mức cao hơn giá tham chiếu quốc tế ngay cả khi giá London giảm mạnh trong niên vụ vừa.

Theo ông Nam, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, dù giá London giảm, giá cà phê nội địa vẫn quanh 110.000 đồng/kg, khiến mức trừ lùi có thời điểm âm tới 200 USD/tấn.

Đến tháng 2/2026, giá London giảm thêm 500-600 USD/tấn, xuống vùng 3.300-3.500 USD/tấn, nhưng giá trong nước vẫn quanh 100.000 đồng/kg. Mức trừ lùi vì thế thu hẹp, sau đó chuyển sang mức cộng khoảng 50 USD/tấn. Cuối vụ, khi lượng hàng còn lại không nhiều và nông dân giữ hàng, mức cộng tăng lên 70-100 USD/tấn.

Áp lực cho doanh nghiệp xuất khẩu

Diễn biến này cho thấy giá hàng thực tại Việt Nam không phải lúc nào cũng giảm tương ứng với giá kỳ hạn. Tuy nhiên, ở phía doanh nghiệp xuất khẩu, khi nguồn cung sẵn có hạn chế, doanh nghiệp phải trả mức giá cao hơn để thu mua đủ nguyên liệu.

Từ niên vụ 2023-2024 đến nay, tồn kho cuối vụ cà phê Việt Nam gần như không còn. Đến hết tháng 10/2026, lượng cà phê cũ còn lại được ước tính chỉ khoảng 30.000 tấn, theo ông Nam.

Robusta đã rang. Ảnh: MT.

Bên cạnh giá nguyên liệu, doanh nghiệp còn chịu áp lực từ chi phí vận chuyển, bao bì và xuất khẩu tăng 15-20%. Căng thẳng địa chính trị khiến tàu vận tải phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng thay vì tuyến Biển Đỏ, làm chi phí logistics tăng mạnh. Biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Trong khi đó, các nhà rang xay lớn đang ưu tiên mua ngắn hạn, đến đâu sử dụng đến đó, thay vì ký hợp đồng sáu tháng hoặc một năm như trước. Điều này khiến doanh nghiệp xuất khẩu khó chủ động đầu ra dài hạn, trong khi vẫn phải bảo đảm nguồn hàng cho các hợp đồng đã ký.

El Niño có thể đảo chiều triển vọng giá

Trong ngắn hạn, triển vọng nguồn cung từ Việt Nam và Brazil vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá. Tuy nhiên, thị trường cà phê còn đối mặt với những yếu tố có thể làm thay đổi cán cân cung cầu trong trung hạn.

Theo dữ liệu MXV dẫn từ NOAA, El Niño có khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh trong giai đoạn tháng 1–3/2027, với xác suất trên 79%. Đây là yếu tố có thể làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng sản lượng cà phê trong trung hạn.

Ông Trần Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Đông Nam Á - Thành viên Kinh doanh 045 của MXV, cho rằng, áp lực giảm giá cà phê vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn khi nguồn cung từ Brazil và Việt Nam cải thiện, tồn kho Arabica phục hồi, trong khi đồng real suy yếu và các quỹ tiếp tục thu hẹp vị thế mua.

“Thị trường có thể xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh sau khi áp lực bán suy yếu và hoạt động mua bù vị thế bán gia tăng”, ông Tùng nhận định.