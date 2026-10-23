Giá cà phê quay đầu giảm, thị trường nội địa áp sát mốc 90.000 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại Đắk Nông (cũ) đang thu mua ở mức cao nhất là 91.500 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá giao dịch ghi nhận ở mức 91.400 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực thuộc về tỉnh Lâm Đồng, hiện thu mua tại mốc 90.800 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa giảm 400-500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, cả hai sàn giao dịch kỳ hạn đều chìm trong sắc đỏ khi đóng cửa phiên. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 64 USD/tấn, tương ứng mức giảm 1.91%, xuống còn 3.288 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn như tháng 1/2027, tháng 3/2027 và tháng 5/2027 cũng ghi nhận mức giảm từ 63 đến 73 USD/tấn.

Cùng chung diễn biến, sàn Arabica New York nối dài đà giảm khi hợp đồng giao tháng 12/2026 mất 3.7 cent/lb, tương đương giảm 1.17%, chốt phiên ở mức 312.45 cent/lb. Mức giảm ở các kỳ hạn sang năm 2027 duy trì quanh ngưỡng 3.75 đến 4.0 cent/lb.

Đợt điều chỉnh giảm hôm nay chủ yếu đến từ áp lực chốt lời của các nhà đầu tư tài chính sau đợt tăng nóng trước đó, kết hợp với việc dòng tiền trên các sàn kỳ hạn có sự dịch chuyển nhẹ. Bên cạnh đó, việc các khu vực trồng cà phê tại Tây Nguyên bắt đầu bước vào đợt thu hoạch mới cũng phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng về nguồn cung ngắn hạn trên thị trường nội địa.

Đối với thị trường thế giới, dù giá sụt giảm nhưng mặt bằng giá hiện tại vẫn duy trì ở mức tương đối cao do các yếu tố nền tảng về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ và lượng tồn kho chuẩn hóa chưa thực sự phục hồi dồi dào. Mức giảm phiên hôm nay mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn là một đợt đảo chiều xu hướng dài hạn.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh nhẹ hoặc đi ngang tích lũy quanh vùng 90.000 – 92.000 đồng/kg khi nguồn cung hàng mới thu hoạch dần đưa ra thị trường. Áp lực bán hàng mùa vụ từ nông dân có thể khiến đà tăng bị hãm lại trong một vài tuần tới.

Tuy nhiên, xét trong trung và dài hạn, đà giảm sẽ khó kéo sâu do nhu cầu nhập khẩu phục vụ dịp lễ cuối năm từ các thị trường tiêu thụ lớn như EU và Bắc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Dự báo giá Robusta trên sàn London sẽ sớm tìm được điểm cân bằng quanh vùng 3.200 – 3.300 USD/tấn trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn cho giai đoạn cuối năm.

Các nông hộ và HTX cần chủ động theo dõi sát diễn biến sàn thế giới, cân đối tiến độ thu hoạch và chế biến để tối ưu hóa thời điểm xuất bán, tránh tâm lý bán tháo theo làn sóng điều chỉnh ngắn hạn.