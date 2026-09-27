Giá cà phê phục hồi, nguồn cung toàn cầu tiếp tục gây áp lực

Việt Nam là nước sản xuất cà phê Robusta lớn. Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Trong tuần qua, giá cà phê biến động mạnh, có thời điểm giảm xuống còn khoảng 92.000 đồng/kg, trước khi phục hồi vào cuối tuần. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện dao động từ 93.000-93.800 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg.

Tuy nhiên, triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng đang tạo sức ép lên giá cà phê trong những tháng cuối năm.

Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường, xuất khẩu cà phê Việt Nam được dự báo tăng khoảng 8–10% về sản lượng trong năm 2026, nhờ nhu cầu cao đối với cà phê đáp ứng Quy định về chống phá rừng của EU (EUDR) và sự gia tăng của cà phê chế biến sâu, qua đó hỗ trợ mục tiêu kim ngạch 9 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê những tháng cuối năm có thể chịu áp lực giảm khi nguồn cung toàn cầu niên vụ 2026/2027 tăng mạnh và vượt nhu cầu tiêu thụ.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026–2027 được dự báo đạt khoảng 32 triệu bao (loại 60 kg), tăng nhẹ nhờ các diện tích tái canh bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định hơn. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam cũng đánh giá triển vọng sản lượng tích cực, song cảnh báo El Nino và thời tiết cực đoan tại Tây Nguyên vẫn là rủi ro đáng kể đối với vụ cà phê năm nay.

Trên thị trường cà phê thế giới, giá cà phê arabica chốt phiên 25/9 tăng 3,25 xu (1,2%) lên 2,786 USD/pound, nhưng vẫn ghi nhận mức giảm 5,4% tính chung cả tuần; còn giá cà phê robusta tăng 2,3%, lên 3.367 USD/tấn. Giá cà phê arabica nhìn chung vẫn chịu áp lực, do kỳ vọng Brazil đã thu hoạch một vụ mùa kỷ lục trong niên vụ 2026/2027, cùng với dấu hiệu cho thấy dòng chảy cà phê từ Brazil tới các khu vực tiêu thụ đang tăng lên.

Bên cạnh đó, Công ty môi giới ADMIS, đơn vị trực thuộc tập đoàn nông nghiệp Archer Daniels Midland (ADM) cho biết, niên vụ 2027/2028 của Brazil cũng khởi đầu thuận lợi, khi lượng mưa dồi dào đã thúc đẩy quá trình ra hoa, và các khu vực trồng trọt dường như đang tiếp tục nhận được lượng mưa tốt sau đó.

Nhu cầu tiêu thụ thực tế tốt cũng được xem là yếu tố hỗ trợ phần nào cho giá. Công ty Cazarini Trading Company, công ty môi giới cà phê của Brazil, cho biết trong một báo cáo rằng nếu xu hướng xuất khẩu cao của Brazil tiếp tục, quan điểm bi quan của công ty này về giá cà phê trên thị trường giao ngay có thể thay đổi.

Về thị trường lúa gạo, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá lúa tuần qua đã tạm ngưng đà giảm và có sự ổn định. Lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.000-6.100 đồng/kg; OM 5451 cũng có giá từ 6.000-6.100 đồng/kg; lúa IR 50404 ở mức 5.800-6.000 đồng/kg, OM 34 vẫn ở mức 5.700-5.900 đồng/kg.

Nông dân xã Phước Long (tỉnh Cà Mau) thu hoạch lúa. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Đối với gạo nguyên liệu, CL 555 có giá 8.700 – 8.800 đồng/kg; IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg. Các dòng lúa chất lượng cao như: OM 5451 duy trì ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200 - 9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc thơm cùng neo ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.650 đồng/kg.

Trong khi đó, về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 430 USD/tấn trong phiên 24/9, giảm so với mức 440-445 USD/tấn một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu vẫn yếu và hoạt động giao dịch diễn ra chậm.

Còn giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giao dịch gần mức cao nhất trong hơn một năm, khi giá cao khiến nhu cầu chững lại. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được bán với giá 375-381 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ giữ ở mức 375-380 USD/tấn. Một thương nhân tại Kolkata cho biết giá tăng đang khiến người mua tạm dừng mua vào, chờ giá giảm trở lại.

Theo các quan chức trong ngành, sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm trong năm nay, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, với mức giảm lớn nhất trong gần 20 năm, do lượng mưa thấp hơn bình thường trong giai đoạn cây lúa trưởng thành có thể làm giảm năng suất.

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm xuống 460 USD/tấn, so với mức 470 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết lo ngại về hiện tượng El Nino đã dịu bớt, khiến các nhà máy xay xát giải phóng lượng gạo tồn kho. Về phía nhu cầu, chưa có đơn hàng khối lượng lớn nào, trong khi một số người mua vẫn đang chờ nhận các đơn hàng đã đặt trước đó.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá lúa mì giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm trong phiên 25/9, giữa các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu tình trạng gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc tại khu vực Biển Đen, do xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp ngũ cốc lớn của thế giới, gây ra.

Theo giới phân tích, giá lúa mì cũng chịu áp lực từ đà giảm sớm của giá ngô và đậu tương, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung không lập tức đưa ra thông báo cụ thể nào về việc Trung Quốc tăng mua nông sản Mỹ.

Giá lúa mì giao kỳ hạn có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 7 USD/bushel lần đầu tiên trong một tháng, trước khi thu hẹp đà giảm khi giá ngô và đậu tương phục hồi (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Ông Charlie Sernatinger, Phó Chủ tịch điều hành tại công ty môi giới hàng hóa toàn cầu Marex, có trụ sở tại London, cho biết nhiều nhà giao dịch đã bán ra lúa mì trong phiên qua đêm, do thông tin về khả năng mở một hành lang xuất khẩu lúa mì mới tại Biển Đen, cùng với hoạt động bán ra theo biểu đồ kỹ thuật.

Nga là một trong những cường quốc xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới.. Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN

Giá lúa mì trên sàn CBOT chốt phiên giảm 3,75 xu xuống 7,0325 USD/bushel, sau khi có thời điểm rơi xuống 6,835 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ ngày 19/8.

Trong khi đó, giá ngô chốt phiên tăng 0,75 xu lên 5,2825 USD/bushel, sau khi có thời điểm giảm xuống 5,1475 USD/bushel, mức thấp nhất trong một tháng. Giá đậu tương chốt phiên tăng 1,5 xu lên 13,19 USD/bushel.

Xung đột Nga - Ukraine đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu ngũ cốc tại khu vực Biển Đen. Ukraine cho biết Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và một số nước Trung Đông khác đang tham gia các cuộc đàm phán nhằm khai thông hoạt động vận chuyển hàng hóa. Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã đệ trình các đề xuất lên Moskva về vấn đề an ninh vận tải biển, nhưng chưa có cuộc đàm phán thực chất nào đang diễn ra.

Ông Andrey Sizov, người đứng đầu công ty tư vấn SovEcon, chuyên nghiên cứu thị trường nông sản khu vực Biển Đen, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và một số bên khác đã đưa ra các đề xuất, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đồng ý, hay có tiến triển thực chất nào hướng tới việc khôi phục hoạt động vận chuyển.