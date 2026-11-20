Ngày 20/11, nông dân tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê chủ lực của Việt Nam, bán cà phê nhân với giá 73.200-74.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 19/11 và giảm khoảng 11% so với 82.300-83.000 đồng/kg hôm thứ Sáu tuần trước 13/11, đồng thời ghi nhận mức giá thấp nhất gần 3 năm qua (kể từ ngày 16/1/2024).

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2027 giảm 41 USD/tấn (-1,36%) xuống 2.978 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2024, theo dữ liệu của LSEG.

Reuters dẫn lời các nhà giao dịch cho biết, lượng cà phê mới thu hoạch từ Việt Nam, nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới, bắt đầu được đưa ra thị trường nhiều hơn và dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc vào cuối tháng này cũng như trong đầu tháng 12.

Theo một thương nhân tại TP.HCM, kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng đang gây sức ép lên giá, trong bối cảnh vụ thu hoạch tại Việt Nam đang diễn ra và đồng nội tệ real Brazil suy yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu nước này đẩy mạnh bán hàng.

Bên cạnh áp lực từ thị trường quốc tế, theo Reuters, người trồng cà phê Việt Nam còn đối mặt với chi phí đầu vào và nhân công tăng, trong khi thời tiết ngày càng thất thường. Theo một thương nhân tại Tây Nguyên, những yếu tố này làm thu hẹp lợi nhuận và có thể khiến nông dân giảm đầu tư chăm sóc vườn cây.

Tuy nhiên, điều kiện nắng ráo trong năm nay lại thuận lợi cho việc phơi cà phê tự nhiên. Một số nhà xuất khẩu và thương nhân ưu tiên thu mua những lô cà phê được phơi khô dưới ánh nắng.

Triển vọng nguồn cung thế giới phân hóa

Trong khi cà phê Việt Nam bước vào mùa thu hoạch, triển vọng sản lượng tại các nước sản xuất cà phê chủ chốt khác trên thế giới lại có những diễn biến khác nhau.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Indonesia trong niên vụ 2026/27 giảm 8%, xuống còn 11,35 triệu bao loại 60 kg, chủ yếu do mưa nhiều trong giai đoạn cây ra hoa làm suy giảm năng suất robusta.

Theo đó, sản lượng cà phê robusta sẽ giảm xuống còn 10 triệu bao, từ mức 11 triệu bao của niên vụ trước, trong khi đó, sản lượng cà phê arabica được dự báo đạt 1,35 triệu bao, giảm so với 1,37 triệu bao niên vụ trước.

Nguồn cung giảm đã đẩy mức cộng giá robusta nhân từ đảo Sumatra lên 300-365 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 12. Một thương nhân khác chào bán với mức cộng 350 USD/tấn so với hợp đồng tháng 11, tăng từ 300 USD/tấn của tuần trước.

Ở chiều ngược lại, USDA dự báo sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ 2026/27 đạt mức kỷ lục 72,5 triệu bao, tăng khoảng 15% so với niên vụ trước. Sản lượng arabica được dự báo tăng mạnh, dù triển vọng robusta kém tích cực hơn do thời tiết bất lợi tại một số vùng trồng.

USDA nâng dự báo sản lượng cà phê arabica của Brazil lên 49,2 triệu bao, từ mức 47,5 triệu bao trước đó, tương đương mức tăng 29,5% so với niên vụ 2025/26, trong khi đó, lại hạ dự báo sản lượng cà phê robusta xuống 23,3 triệu bao, từ mức 24,4 triệu bao, do thời tiết bất lợi tại bang Espírito Santo.

Hoạt động xuất khẩu của Brazil cũng tăng tốc. Theo số liệu của Cecafé được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng (Cepea) dẫn lại, Brazil xuất khẩu 5,3 triệu bao trong tháng 10, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong chuỗi thống kê bắt đầu từ năm 1990. Lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh góp phần củng cố kỳ vọng nguồn cung trên thị trường quốc tế dồi dào hơn.

Tại Colombia, USDA dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026/27 tăng 5,9%, lên 13,4 triệu bao, nhờ điều kiện thời tiết được kỳ vọng trở lại bình thường sau những tác động bất lợi của El Niño trong niên vụ trước. Trong khi đó, sản lượng cà phê Ấn Độ được dự báo giảm nhẹ trong niên vụ 2026/2027, dự kiến đạt 6,17 triệu bao, thấp hơn một chút so với niên vụ trước.

Nhìn chung, triển vọng nguồn cung gia tăng tại Brazil và Việt Nam đang tạo sức ép lên giá cà phê thế giới, dù sản lượng tại Indonesia và một số nước khác có thể suy giảm. Đối với thị trường Việt Nam, diễn biến giá robusta London và tiến độ bán hàng trong vụ thu hoạch mới sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng chi phối giá thu mua trong nước.