Giá cà phê nội địa tăng 200 đồng/kg, thị trường robusta phục hồi

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy diễn biến tăng giá diễn ra khá đồng đều. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô tăng 200 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua ở mức 88.500 đồng/kg.

Hai địa bàn Đắc Lắc và Gia Lai cùng ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg, đưa giá giao dịch lên mốc 89.000 đồng/kg. Đắk Nông (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu về mức giá trên cả nước khi nhích tăng 300 đồng/kg, đạt ngưỡng 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê tăng nhẹ ở Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến trái chiều xuất hiện rõ rệt giữa hai sàn giao dịch kỳ hạn lớn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta quay đầu bật tăng khá ấn tượng. Kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa tăng 77 USD/tấn, tương đương mức tăng 2,38%, lên mốc 3.271 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn như tháng 1/2027, tháng 3/2027 và tháng 5/2027 cũng giữ vững đà tăng nhẹ, dao động quanh vùng giá từ 3.199 đến 3.201 USD/tấn.

Trái ngược hoàn toàn, sàn New York lại chìm trong sắc đỏ khi giá cà phê Arabica chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ. Hợp đồng kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 5,75 cent/lb, lùi về mức 295,20 cent/lb, tương ứng mức giảm 1,91%. Mức giảm kéo dài ở các kỳ hạn sang năm 2027, dao động quanh khoảng 271,65 đến 281,85 cent/lb.

Đánh giá tổng quan cho thấy sự phân hóa giữa hai dòng cà phê xuất phát từ yếu tố cân đối cung cầu ngắn hạn. Robusta nhận được sức nâng đỡ quan trọng từ lực cầu mua bù thiếu hụt nguồn cung giao ngay, kết hợp với lo ngại rủi ro thời tiết ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch tại Đông Nam Á.

Trong khi đó, Arabica gặp áp lực điều chỉnh kỹ thuật khi đồng USD duy trì sức mạnh và khả năng mưa tại Brazil giúp giải tỏa nỗi lo ngại về đợt khô hạn vừa qua. Sự phục hồi của sàn London chính là bệ đỡ trực tiếp giúp giá cà phê nội địa Việt Nam cắt đà đà giảm và quay lại đà tăng nhẹ.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc nhích tăng nhẹ trong biên độ hẹp từ 88.500 - 90.000 đồng/kg. Mặc dù đà tăng bị kìm hãm bởi áp lực nguồn cung hàng mới chuẩn bị ra thị trường khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch, nhưng mức giá khó giảm sâu do chi phí nhân công, vật tư đầu vào duy trì ở mức cao. Người trồng cà phê được khuyến nghị nên chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, tránh tâm lý xả hàng hàng loạt để giữ vững mặt bằng giá ổn định cho toàn vụ.