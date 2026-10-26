Giá cà phê nội địa giảm trên diện rộng, theo đà suy yếu của thị trường thế giới

Khảo sát tại các vùng trọng điểm sản xuất cà phê khu vực Tây Nguyên, đà giảm diễn ra đồng đều. Cụ thể, tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ), giá thu mua cùng ở mức 89.500 đồng/kg, ghi nhận mức sụt giảm từ 1.300 - 1.500 đồng/kg tùy từng địa phương. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất vùng, giao dịch ở mức 89.000 đồng/kg sau khi giảm 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh trên diện rộng.

Sự sụt giảm của giá cà phê nội địa xuất phát từ nguyên nhân trực tiếp là những biến động tiêu cực từ hai sàn giao dịch cà phê quốc tế lớn là London và New York.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 đóng cửa ở mức 3.228 USD/tấn, giảm mạnh 60 USD/tấn, tương đương 1,82%. Các kỳ hạn giao dịch tiếp theo cũng ghi nhận mức giảm tương tự, dao động quanh ngưỡng 3.204 - 3.242 USD/tấn với thanh khoản giao dịch khá sôi động.

Song song với đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 5 cent, tương ứng 1,6%, chốt phiên ở mức 307,45 cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn của Arabica cũng đồng loạt chìm trong sắc đỏ với mức giảm từ 2,75 - 4,05 cent/lb.

Đánh giá về xu hướng thị trường trong thời gian tới, các chuyên gia kinh tế nông nghiệp cho rằng đợt giảm giá này mang tính chất điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi ngày tăng trưởng nóng, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi áp lực chốt lời của các quỹ đầu tư quốc tế và những tín hiệu cải thiện về nguồn cung ở một số quốc gia xuất khẩu lớn.

Tuy nhiên, mức giá dưới 90.000 đồng/kg vẫn được xem là mức giá có biên độ lợi nhuận khả quan cho người nông dân so với các niên vụ trước.

Trong ngắn hạn, thị trường nội địa dự báo sẽ tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng, giằng co theo sát diễn biến của các sàn thế giới trong các phiên giao dịch tiếp theo khi các bên tham gia thị trường chờ đợi thêm những thông tin mới về tình hình thu hoạch và tồn kho toàn cầu.

Các HTX và hộ sản xuất cần tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến thị trường để có chiến lược tiêu thụ và dự trữ linh hoạt, hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường của giá nông sản toàn cầu.