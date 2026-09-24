Giá cà phê nội địa giảm 1.000 đồng/kg, thị trường thế giới đồng loạt bứt phá

Hiện tại, Đắk Nông (cũ) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về mức giá thu mua, đạt 92.000 đồng/kg. Theo sát phía sau là hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, cùng ghi nhận mức giá cà phê là 91.800 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng vẫn là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực, dao động quanh mốc 91.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg.

Mức giảm này phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà thu mua nội địa khi nguồn cung nội địa bắt đầu có dấu hiệu rục rịch cho vụ thu hoạch mới, khiến giao dịch thực tế có phần chững lại.

Trái ngược hoàn toàn với đà đi xuống của thị trường trong nước, giá cà phê Robusta trên sàn London phiên gần nhất lại chứng kiến sự bứt phá ấn tượng. Hợp đồng giao tháng 11/2026 chốt phiên tăng tới 57 USD/tấn, tương đương mức tăng 1,75%, lên mức 3.317 USD/tấn sau khi từng chạm đỉnh trong phiên tại 3.323 USD/tấn. Các kỳ hạn giao xa hơn như tháng 1/2027 và tháng 3/2027 cũng giữ vững sắc xanh với mức tăng lần lượt là 41 USD/tấn và 30 USD/tấn. Khối lượng giao dịch ghi nhận sự sôi động rõ rệt, đặc biệt ở các kỳ hạn gần, cho thấy dòng tiền từ các quỹ đầu tư đang quay trở lại mạnh mẽ.

Cùng chung xu hướng tích cực, thị trường cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận phiên bứt phá đầy ấn tượng. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 3,6 cent/lb, tương đương 1,32%, chốt phiên ở mức 275,90 cent/lb. Mức đỉnh trong ngày thậm chí đã tiệm cận mốc 278,95 cent/lb. Đà tăng kéo dài sang cả các kỳ hạn sang năm 2027, trong đó hợp đồng tháng 5/2027 và tháng 7/2027 đều ghi nhận mức tăng từ 3,8 cent/lb, phản ánh lo ngại kéo dài về nguồn cung Arabica tại Nam Mỹ.

Sự lệch pha giữa giá cà phê trong nước và thế giới xuất phát từ yếu tố thời điểm và tâm lý thị trường. Việc hai sàn quốc tế tăng điểm chủ yếu do lo ngại về điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến năng suất vụ tới tại Brazil, cùng với chi phí vận tải biển duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, đà giảm ngắn hạn là điều đã được dự báo trước khi các đại lý và doanh nghiệp xuất khẩu điều chỉnh giá mua để chuẩn bị bước vào đợt thu hoạch cao điểm.

Nhìn nhận về xu hướng sắp tới, đà giảm của giá cà phê nội địa nhiều khả năng chỉ là phản ứng tạm thời. Nguồn cung Robusta toàn cầu vẫn trong trạng thái thắt chặt, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như EU hay Bắc Mỹ không hề suy giảm.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước có thể sẽ tiếp tục giằng co và chịu áp lực điều chỉnh nhẹ xung quanh mốc 90.000 - 92.000 đồng/kg. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ từ thị trường London, giá cà phê khó có khả năng giảm sâu và sẽ nhanh chóng lấy lại đà tăng ngay khi áp lực nguồn cung đầu mùa giải tỏa.