Giá cà phê nội địa đảo chiều giảm nhẹ theo đà chung của thế giới

Tại thị trường nội địa, giá thu mua hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm. Đắk Nông (cũ) duy trì mức thu mua cao nhất vùng ở mức 85.000 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng chốt phiên tại mức 84.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục giữ mức giá thấp nhất khu vực, giảm 100 đồng/kg xuống còn 84.400 đồng/kg.

Nhìn chung, đà phục hồi ngắn hạn của cà phê Tây Nguyên đã tạm dừng lại, song mức giảm không quá sâu nhờ lực đỡ từ nguồn cung chưa bung ra diện rộng.

Giá cà phê giảm nhẹ ở Tây Nguyên.

Trên thị trường quốc tế, hai sàn giao dịch kỳ hạn ghi nhận sự chênh lệch đáng chú ý giữa hai dòng mặt hàng. Sàn Robusta London kết thúc phiên giao dịch với sắc xanh nhẹ ở kỳ hạn gần, trong đó hợp đồng giao tháng 11/2026 nhích tăng 77 USD/tấn, tương đương 2,38%, lên mức 3.271 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn như tháng 1/2027 lại đi ngang và chịu áp lực rung lắc nhẹ.

Ngược lại, sàn Arabica New York chứng kiến lực bán tháo áp đảo. Hợp đồng giao tháng 12/2026 lao dốc 5,75 cent/lb, tương đương giảm 1,91%, xuống mốc 295,20 cent/lb. Sự điều chỉnh giảm sâu của Arabica chủ yếu do áp lực chốt lời của các quỹ đầu tư và dự báo thời tiết có mưa tại khu vực trồng cà phê trọng điểm của Brazil giúp cải thiện triển vọng nguồn cung niên vụ tới.

Đánh giá tổng quan cho thấy giá cà phê trong nước khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn. Việc khu vực Tây Nguyên đang bước vào đợt cao điểm thu hoạch niên vụ 2026 - 2027 làm gia tăng nguồn cung hàng thực ra thị trường, tạo sức ép tâm lý nhất định lên các đại lý và nhà vườn.

Dự báo trong những phiên tới, giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp, chủ yếu dao động quanh vùng 84.000 – 85.500 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London duy trì vững mốc hỗ trợ kỹ thuật 3.200 USD/tấn, nông dân hoàn toàn có thể yên tâm về một mặt bằng giá ổn định, tránh được các nhịp giảm sâu đột ngột.