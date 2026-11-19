Tại Đắk Nông (cũ), giá cà phê hiện ở mức cao nhất khu vực là 77.200 đồng/kg sau khi giảm 2.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch quanh mức 77.000 đồng/kg, lần lượt giảm 3.000 đồng/kg và 2.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất với 76.500 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê giảm ở các vùng trồng thuộc Tây Nguyên.

Diễn biến trên thị trường quốc tế ghi nhận sắc thái trái chiều giữa hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn Robusta London, mức giá tham chiếu cập nhật đầu ngày 19/11/2026 ở ngưỡng 3.091 USD/tấn, trong khi phiên đóng cửa gần nhất ghi nhận kỳ hạn 11/26 đạt 3.271 USD/tấn (tăng 77 USD, tương đương 2,38%), còn các kỳ hạn xa hơn như 01/27 và 03/27 giao dịch quanh 3.201 USD/tấn. Ngược lại, giá Arabica New York chịu áp lực giảm rõ rệt khi mức tham chiếu đầu ngày ở quanh 286,60 cent/lb và phiên đóng cửa kỳ hạn 12/26 lùi về 295,20 cent/lb, giảm 5,75 cent (tương đương 1,91%).

Đánh giá tổng thể cho thấy cú sụt giảm 3,5% trong nước diễn ra với biên độ lớn trong một ngày, tạo tâm lý thận trọng đáng kể cho cả người trồng cà phê, HTX thu mua lẫn doanh nghiệp xuất khẩu. Việc giá nội địa giảm sâu ngay cả khi hợp đồng kỳ hạn gần trên sàn London vừa có phiên hồi phục cho thấy độ trễ điều chỉnh, áp lực chốt lời và tâm lý phòng vệ giá đang chi phối mạnh chuỗi cung ứng.

Nguyên nhân giá cà phê trong nước giảm mạnh xuất phát từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố cả trong nước và quốc tế. Về phía nguồn cung, thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên, khiến lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên và tạo sức ép hạ nhiệt giá sau chuỗi ngày duy trì ở vùng cao. Về phía thị trường thế giới, đà giảm của cà phê Arabica trên sàn New York cùng sự biến động phân hóa giữa các kỳ hạn trên sàn Robusta London khiến giới đầu tư và doanh nghiệp thu mua dè dặt, đẩy mạnh điều chỉnh giá chào mua để cân đối biên lợi nhuận và quản trị rủi ro tỷ giá, chi phí logistics.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co với biên độ rộng và chịu sức ép kiểm định các vùng hỗ trợ quanh 76.000 - 77.500 đồng/kg trước khi tìm điểm cân bằng mới. Nếu áp lực bán vụ mùa gia tăng trong khi sàn London thiếu động lực bứt phá bền vững, mặt bằng giá có thể còn rung lắc mạnh; ngược lại, nếu sức mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu và HTX ổn định trở lại sau nhịp điều chỉnh sâu, thị trường sẽ sớm hình thành mặt bằng giá tích lũy mới.