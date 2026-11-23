Giá cà phê hôm nay duy trì ổn định ở cả thị trường trong nước và quốc tế sau một tuần giảm.

Giá cà phê hôm nay 23/11/2026

Giá cà phê hôm nay được cập nhật gồm giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước và giá cà phê trên thị trường quốc tế. Trong đó, giá cà phê trong nước tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ); giá cà phê thế giới được theo dõi qua các hợp đồng kỳ hạn Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York.

Giá cà phê hôm nay ổn định ở cả thị trường trong nước và quốc tế. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước 23/11/2026

Tính đến đầu giờ sáng nay 23/11/2026, giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước ổn định so với phiên liền trước, giá dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg, tương đương giảm 13,3 - 13,5% (khoảng 11.000-11.200 đồng/kg) so với tuần trước.

Bảng cập nhật giá cà phê trong nước tại các vùng thu mua chính:

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá cà phê thực tế có thể thay đổi tùy theo chất lượng, sản lượng thu mua, đơn vị giao dịch, chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường từng khu vực.

Giá cà phê thế giới 23/11/2026

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tuần qua cũng giảm sâu, trong khi Arabica điều chỉnh với biên độ thấp hơn.

Cụ thể, trong tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 trên sàn London giảm 10% (315 USD/tấn), còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 9,7% (309 USD/tấn), đạt 2.865 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 7h30 ngày 23/11:

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm nhẹ 1,8% (5 US cent/pound), xuống mức 274,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 cũng giảm 2,2% (6,1 US cent/pound), xuống 268,5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 3,1% (8,35 US cent/pound), xuống mức 262,1 US cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 7h30 ngày 23/11

Nhận định giá cà phê

Theo Trading Rconomics, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao dịch quanh mức 2,7 USD/pound, tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện, đặc biệt là từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil.

Giá cà phê Arabica đã giảm gần 13% trong tháng qua và khoảng 32% trong năm qua. Thị trường đang theo dõi sát sao sự xuất hiện của các lô hàng mới từ Brazil tại các kho được chứng nhận của Sàn Giao dịch Liên lục địa ICE (Intercontinental Exchange). Dữ liệu mới nhất cho thấy 246.647 bao cà phê Brazil đang chờ phân loại tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Lượng cà phê xuất xưởng kỷ lục trong tháng 10 đã củng cố nhận định về nguồn cung cà phê Brazil dồi dào hơn trên thị trường nước ngoài.

Thêm vào triển vọng giảm giá, Văn phòng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Brasília đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của Brazil lên mức kỷ lục 72,5 triệu bao, cao hơn 15% so với ước tính 63 triệu bao niên vụ 2025-2026, chủ yếu là cà phê Arabica.

Trong khi đó, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào điều kiện thời tiết tại các vùng sản xuất chính để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo.