Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 21/11/2026

Giá cà phê hôm nay được cập nhật với giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm trong nước và giá cà phê thế giới. Trong đó, giá cà phê thế giới được theo dõi qua các hợp đồng kỳ hạn Robusta trên sàn London và Arabica trên sàn New York; giá cà phê trong nước tập trung tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông (tỉnh cũ).

Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và quốc tế (Ảnh: Barchart)

Giá cà phê trong nước 21/11/2026

Cập nhật đến 8h sáng nay 21/11/2026, giá cà phê trực tuyến trong nước tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi xuống, dao động từ 73.200-74.000 đồng/kg.

Bảng cập nhật giá cà phê trong nước tại các vùng thu mua chính:

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo tại thời điểm cập nhật. Giá cà phê thực tế có thể thay đổi tùy theo chất lượng, sản lượng thu mua, đơn vị giao dịch, chi phí vận chuyển và điều kiện thị trường từng khu vực.

Giá cà phê thế giới 21/11/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 20/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 24 USD/tấn (-0,79%) còn 2.998 USD/tấn. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2027 giảm mạnh 97 USD/tấn (-3,26%) xuống 2.881 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 3/2027 giá giảm 76 USD/tấn (-2,58%) xuống 2.865 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá giảm 68-73 USD/tấn.

Bảng giá cà phê Robusta trên sàn London, cập nhật lúc 8h30 ngày 21/11:

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm 7,2 US cent/pound (-2,55%) xuống 274,85 US cent/pound. Giá cà phê giao tháng 3/2027 giảm 7,5 US cent/pound (-2,72%) còn 268,5 US cent/pound. Kỳ hạn giao tháng 5/2027 giá giảm 6,1 US cent/pound (-2,27%) xuống mức 262,1 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,75-4,7 US cent/pound.

Bảng giá cà phê Arabica trên sàn New York, cập nhật lúc 8h30 ngày 21/11

Nhận định giá cà phê

Theo Barchart, giá cà phê thế giới hôm nay đồng loạt giảm với cà phê Arabica xuống mức thấp nhất trong 1 tuần và cà phê Robusta giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 năm.

Giá cà phê Arabica đang chịu áp lực do kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu từ Brazil sẽ tăng lên. Theo báo cáo của Sở Giao dịch Liên lục địa ICE (Intercontinental Exchange), tính đến ngày 20/11, có 251.230 bao cà phê đang chờ phân loại tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta chịu áp lực do triển vọng nguồn cung được cải thiện sau khi Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam hôm thứ Hai dự báo sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam niên vụ 2026-2027 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với năm trước. Việt Nam là nhà sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới.

Hoạt động bán tháo của các quỹ tiếp tục gây sức ép lên giá Robusta. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) công bố hôm thứ Sáu 20/11 cho thấy, các quỹ đã tăng thêm 9.676 vị thế bán khống cà phê robusta trên ICE trong tuần kết thúc ngày 17/11, đưa vị thế bán ròng lên 24.069 hợp đồng, mức cao nhất trong gần 4 năm.

Đồng nội tệ real Brazil suy yếu cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD vào thứ Năm 18/11. Đồng nội tệ yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu Brazil bán ra nhiều cà phê hơn, bởi họ có thể thu về nhiều USD hơn từ mỗi đơn hàng.

Tồn kho cà phê Arabica của ICE đã có xu hướng giảm trong 8 tháng qua và xuống mức thấp nhất trong 27 năm, còn 186.414 bao vào thứ Hai, một yếu tố hỗ trợ giá. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng hàng này vẫn chưa được phản ánh đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trái lại, tồn kho Robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10, đạt mức cao nhất trong 1,25 năm với 6.809 lô vào ngày 29/10. Tuy nhiên, lượng tồn kho này gần đây đã giảm trở lại, xuống mức thấp nhất trong một tháng, còn 5.776 lô hôm thứ Sáu 19/11.