Giá cà phê hôm nay 9/11: Dự báo thị trường cà phê toàn cầu dư cung 8,9 triệu bao trong niên vụ 2026-2027

Giá cà phê hôm nay ngày 9/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, hiện ở quanh mốc 85.100 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 85.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 84.500 - 85.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg, hiện ở mức 85.000 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 9/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 tăng 2,1% (66 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 1,6% (50 USD/tấn), đạt 3.243 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 giảm khá mạnh 2,5% (7,2 US cent/pound) trong tuần trước, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 1,9% (5,2 US cent/pound), đạt 271,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2027 giảm 1,9% (5,05 US cent/pound), xuống còn 267,7 US cent/pound.

Theo dự báo của Rabobank, thị trường cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 có thể ghi nhận mức dư cung lên tới 8,9 triệu bao, khi sản lượng tăng nhanh hơn nhu cầu tiêu thụ. Brazil được xác định là động lực chính thúc đẩy nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Cụ thể, Rabobank dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 đạt 181,7 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ dự kiến ở mức 172,8 triệu bao. Như vậy, nguồn cung toàn cầu sẽ vượt nhu cầu khoảng 8,9 triệu bao.

So với niên vụ 2025-2026, cán cân cung cầu cà phê toàn cầu được dự báo thay đổi đáng kể. Trong niên vụ vừa qua, sản lượng cà phê toàn cầu đạt 172,6 triệu bao, trong khi tiêu thụ ở mức 171,4 triệu bao, tương ứng mức dư cung khoảng 1,2 triệu bao.

Như vậy, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 dự kiến tăng 9,1 triệu bao, tương đương khoảng 5,3% so với niên vụ trước. Trong khi đó, tiêu thụ chỉ tăng khoảng 1,4 triệu bao, tương đương 0,8%. Chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa sản xuất và tiêu thụ là nguyên nhân chính khiến mức dư cung dự kiến tăng mạnh.

Đáng chú ý, phần lớn mức điều chỉnh tăng trong dự báo sản lượng toàn cầu đến từ Brazil. Theo Rabobank, sản lượng cà phê của quốc gia Nam Mỹ này trong niên vụ 2026-2027 có thể đạt 73,3 triệu bao, bao gồm 48,7 triệu bao Arabica, chủ yếu là Arabica chế biến tự nhiên, và 24,6 triệu bao Robusta Conilon.

Với sản lượng dự kiến trên, Brazil tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cán cân cung cầu cà phê thế giới. Việc nguồn cung gia tăng tại quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu này có thể tác động đến diễn biến giá trên thị trường quốc tế, đặc biệt đối với mặt hàng arabica.

Rabobank nhận định, nguồn cung vượt nhu cầu trong niên vụ tới được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung lượng tồn kho cà phê trong chuỗi cung ứng tại các nước sản xuất cũng như những thị trường tiêu thụ. Đây là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh lượng tồn kho đã suy giảm trong thời gian qua.

Dù vậy, triển vọng dư cung vẫn cần được theo dõi cùng diễn biến thời tiết, sản lượng thu hoạch thực tế và nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn. Nếu dự báo của Rabobank trở thành hiện thực, thị trường cà phê toàn cầu có thể chuyển sang trạng thái nguồn cung dồi dào hơn, qua đó gia tăng áp lực điều chỉnh giá trong niên vụ 2026-2027.