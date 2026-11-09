Giá cà phê hôm nay 9/11: Cao nhất 84.700 đồng/kg, chờ phiên đầu tuần

Sau những phiên hồi phục nhẹ, giá cà phê trong nước bước vào tuần mới với mặt bằng quanh 84.000 đồng/kg. Vụ thu hoạch đang tăng tốc tại Tây Nguyên, trong khi diễn biến của Robusta London khi mở cửa trở lại sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với thị trường.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 8/11: Trong nước tăng, hai sàn thế giới cùng phục hồi

Giá cà phê hôm nay 8/11/2026 tại Tây Nguyên dao động 84.000–84.700 đồng/kg sau nhịp tăng 200–500 đồng/kg; Robusta và Arabica thế giới cùng phục hồi.

Giá cà phê trong nước cao nhất 84.700 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 84.000–84.700 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được niêm yết khoảng 84.600 đồng/kg.

Đắk Lắk hiện ở mức 84.500 đồng/kg. Lâm Đồng được thu mua 84.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Gia Lai giữ mức 84.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá đạt 84.700 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực.

Sau khi từng giảm về quanh 83.000 đồng/kg đầu tháng 11, giá cà phê đã có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, mặt bằng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10.

Robusta và Arabica giữ mức đóng cửa tích cực

Do thị trường quốc tế nghỉ cuối tuần, giá đầu ngày 9/11 được tham chiếu theo mức đóng cửa gần nhất.

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 ở 3.285 USD/tấn, tăng 29 USD trong phiên gần nhất. Hợp đồng tháng 1/2027 đạt 3.270 USD/tấn, cũng tăng 29 USD.

Arabica New York kỳ hạn tháng 12/2026 được tham chiếu ở 280 US cent/lb, tăng 2,85 cent trong phiên gần nhất.

Kỳ hạn tháng 3/2027 ở 271,65 US cent/lb, tháng 5/2027 đạt 267,70 US cent/lb. Các hợp đồng chủ chốt đều khép phiên gần nhất trong sắc xanh.

Diễn biến đồng thuận của hai sàn phần nào tạo lực đỡ cho tâm lý thị trường sau chuỗi giảm mạnh trước đó.

Chờ tín hiệu mới khi bước vào tuần giao dịch

Thị trường trong nước đang đứng giữa hai lực tác động trái chiều. Giá thế giới vừa phục hồi, nhưng nguồn cung cà phê vụ mới tại Tây Nguyên cũng tăng nhanh khi hoạt động thu hoạch bước vào cao điểm.

Ở mặt bằng quanh 84.000 đồng/kg, người trồng có thể thận trọng hơn với việc bán hàng sau khi giá đã giảm khá sâu so với tháng trước. Điều này có thể giúp thị trường tránh những nhịp giảm mạnh nếu lượng hàng đưa ra không tăng đột biến.

Trong ngắn hạn, vùng 84.000–85.000 đồng/kg tiếp tục là khoảng giá đáng theo dõi. Nếu Robusta duy trì trên 3.250 USD/tấn khi London mở cửa trở lại, giá trong nước có cơ hội giữ nhịp ổn định. Ngược lại, sức ép từ nguồn cung vụ mới vẫn có thể khiến thị trường giằng co.