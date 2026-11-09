Giá cà phê hôm nay 9.11.2026: Sàn phục hồi, vụ mới vẫn tạo sức ép

Phiên quốc tế gần nhất đã kết thúc trong sắc xanh, nhưng thị trường nội địa bước vào đầu tuần với biến số lớn là lượng hàng từ vụ thu hoạch mới. Bảng dưới đây sử dụng các mức đã công bố đến thời điểm chốt, chưa phản ánh khảo sát ngày 9.11.

Hình minh họa

Giá nội địa: Khoảng cách giữa các vùng 700 đồng/kg

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) đứng đầu bảng tham chiếu với 84.700 đồng/kg, cao hơn Lâm Đồng 700 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 84.500 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/kg. Chênh lệch được tính từ hai bảng ngày 8.11 và 7.11 trong cùng bộ lịch sử giá.

Hai bảng công bố trùng mức giá tại cả bốn địa phương. Đây là kết quả đối chiếu bảng tham chiếu, không khẳng định mọi giao dịch thực tế trong ngày đều không thay đổi.

Bình quân cộng bốn mức giá là 84.425 đồng/kg. Nguồn niêm yết riêng mức bình quân 84.600 đồng/kg nhưng chưa công bố chi tiết trọng số, nên không sử dụng con số này như trung bình cộng của bốn dòng trong bảng.

Giá thế giới: Giữ đúng phiên 6.11 và kỳ hạn

Các mức dưới đây thuộc phiên giao dịch ngày 6.11 đã kết thúc, được bảng nguồn cập nhật ngày 7.11. Tại thời điểm chốt tối Chủ nhật 8.11, đây là giá phiên gần nhất được xác minh, không phải giá đang giao dịch trong ngày 8.11.

Robusta và Arabica cùng tăng trong phiên cuối tuần, song mức tăng thuộc những đơn vị khác nhau. Không thể đặt trực tiếp mức 3.270 USD/tấn cạnh 280 cent/lb để kết luận mặt hàng nào đắt hơn.

Dự báo 9.11: Giá sàn hỗ trợ, nguồn cung vụ mới là lực cản

Vụ thu hoạch tại Tây Nguyên đã bắt đầu ở một số địa phương và được dự kiến bước vào cao điểm cuối tháng 11. Khả năng lượng hàng tăng dần khiến thị trường trong nước cần thêm sức mua thực tế để chuyển nhịp phục hồi trên sàn thành đà tăng bền hơn.

Ở chiều hỗ trợ, những lo ngại về nguồn cung tại một số nước sản xuất và hoạt động mua đóng vị thế bán có thể tiếp tục tạo các nhịp hồi trên thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, một phiên tăng chưa đủ xác nhận xu hướng mới.

Với ngày 9.11, giá nội địa có thể được nâng đỡ nếu đại lý và doanh nghiệp tăng mua trong khi lượng hàng vụ mới ra thị trường còn hạn chế. Nếu tiến độ thu hoạch và bán hàng tăng nhanh hơn nhu cầu, sức ép giảm vẫn hiện hữu. Chưa có căn cứ để bảo đảm giá sẽ tăng hoặc đưa ra mức điều chỉnh cụ thể từng tỉnh.