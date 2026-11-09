Giá cà phê hôm nay 9/11/2026: Lâm Đồng vượt 85.000 đồng/kg, giá rang xay gần 285.000 đồng

Giá cà phê trong nước hôm nay 9/11/2026

Thị trường cà phê đầu tuần ghi nhận mức tăng từ 500 – 600 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Giá thu mua cao nhất đã vượt mốc 85.000 đồng/kg, dù Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch vụ mới.

Dẫn đầu là khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, với giá cà phê đạt 85.300 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Đây cũng là mức thu mua cao nhất trong các vùng được khảo sát.

Ở khu vực Lâm Đồng trước sáp nhập, giá cà phê nhích thêm 500 đồng/kg, lên 84.500 đồng/kg. Dù cùng tăng, khu vực này vẫn thấp hơn vùng Đắk Nông cũ 800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, cà phê nhân xô được thu mua ở mức 85.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Giá đã trở lại ngưỡng 85.000 đồng sau những phiên biến động đầu tháng.

Cùng mức giá với Đắk Lắk, Gia Lai ghi nhận 85.000 đồng/kg, cao hơn lần cập nhật trước 500 đồng/kg. Diễn biến này giúp giá cà phê tại hai địa phương tiếp tục bám sát nhau trong phiên đầu tuần.

Như vậy, giá cà phê tại Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 84.500 – 85.300 đồng/kg. Mức chênh lệch giữa vùng cao nhất và thấp nhất là 800 đồng/kg.

Giá cà phê rang xay hôm nay: Arabica cao cấp gần 285.000 đồng/kg

Không chỉ giá cà phê nhân xô, thị trường cà phê rang xay cũng được quan tâm khi chi phí nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở chế biến và quán cà phê.

Theo bảng giá ngày 9/11, Robusta S18 Clean có giá 157.200 đồng/kg. Dòng Robusta chất lượng cao được niêm yết ở mức 170.200 đồng/kg.

Ở nhóm cà phê có đặc tính hạt và phương pháp sơ chế riêng, Culi S18 Clean có giá 169.600 đồng/kg, còn Robusta Honey đạt 223.800 đồng/kg.

Với Arabica Clean, mức giá tham khảo hiện là 224.900 đồng/kg. Đáng chú ý, Arabica chất lượng cao đạt 284.800 đồng/kg, thuộc nhóm có giá cao nhất trong bảng khảo sát.

Như vậy, giá cà phê rang xay tham khảo trải rộng từ 157.200 – 284.800 đồng/kg, tùy loại hạt, chất lượng nguyên liệu và phương pháp chế biến.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với cà phê nhân xô được thu mua tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, phần chênh lệch không đồng nghĩa với lợi nhuận của cơ sở rang xay, bởi thành phẩm còn phải tính đến hao hụt sau rang, chi phí chế biến, đóng gói và phân phối.

Đây cũng là lý do giá cà phê rang xay không nhất thiết tăng hoặc giảm ngay theo từng đợt điều chỉnh của giá nguyên liệu. Giá thực tế tại mỗi nhà rang, đại lý hoặc thương hiệu có thể khác nhau.

Giá cà phê thế giới hôm nay: Robusta và Arabica cùng phục hồi

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng trong phiên giao dịch gần nhất trước khi bước sang tuần mới.

Tại sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 đạt 3.285 USD/tấn, tăng 29 USD/tấn, tương đương 0,89%. Hợp đồng giao tháng 1/2027 cũng tăng 29 USD/tấn, lên 3.270 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 2,85 US cent/pound, tương đương 1,03%, lên 280 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 271,65 US cent/pound, tăng 2,40 US cent/pound.

Dù cùng phục hồi trong phiên gần nhất, diễn biến cả tuần của hai loại cà phê vẫn có sự khác biệt. Robusta tăng giá trong tuần, trong khi Arabica chưa lấy lại hết mức giảm trước đó.

Ở thị trường trong nước, hoạt động thu hoạch cà phê vụ mới đang tiếp diễn. Nguồn hàng đưa ra thị trường có thể tăng khi tiến độ thu hái được đẩy nhanh, tạo thêm áp lực lên giá thu mua trong những tuần tới.

Trong bối cảnh đó, đà tăng đầu tuần là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để khẳng định giá cà phê đã bước vào một chu kỳ tăng bền vững. Diễn biến tiếp theo còn phụ thuộc vào lượng hàng nông dân bán ra, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và biến động trên các sàn quốc tế.