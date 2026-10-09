Giá cà phê hôm nay 9/10: Xuất khẩu Brazil tăng mạnh, gây áp lực lên giá cà phê

Giá cà phê hôm nay ngày 9/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá cà phêhôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm, hiện ở quanh mốc 94.300 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 91.800 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Giá cà phê hôm nay ngày 9/10/2026 tại thị trường thế giới

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch lớn so với hôm qua. Cụ thể:

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 62 USD so với hôm qua, hiện ở mức 3.423 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 71 USD/tấn, đạt 3.398 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2026 trên sàn giao dịch New York giảm 3,65 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 289,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,55 US cent/pound, đạt 281,35 US cent/pound.

Giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế tiếp tục giảm, trong đó arabica chịu sức ép từ lượng xuất khẩu tăng mạnh của Brazil. Theo thống kê, xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 9/2026 đạt mức cao nhất trong 20 tháng, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung trên thị trường quốc tế và thúc đẩy áp lực bán trên các sàn kỳ hạn.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu cà phê toàn cầu cũng tăng so với cùng kỳ. Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 8/2026 đạt 12,58 triệu bao, tăng so với mức 10,95 triệu bao của tháng 8/2025. Lũy kế 11 tháng đầu niên vụ 2025-2026, từ tháng 10/2025 đến tháng 8/2026, lượng xuất khẩu đạt 130,81 triệu bao, tăng 1,1% so với 129,38 triệu bao cùng kỳ niên vụ trước.

Tuy nhiên, diễn biến xuất khẩu giữa hai dòng cà phê chủ lực có sự phân hóa rõ rệt. Trong 12 tháng tính đến hết tháng 8/2026, xuất khẩu Arabica đạt 81,39 triệu bao, giảm so với mức 85,97 triệu bao của năm trước. Ngược lại, xuất khẩu Robusta tăng lên 61,05 triệu bao, từ mức 54,48 triệu bao cùng kỳ năm trước.

Như vậy, dù xuất khẩu Arabica trong 12 tháng qua giảm, lượng hàng xuất khẩu tăng mạnh từ Brazil trong tháng 9 vẫn tạo áp lực lên giá mặt hàng này trong ngắn hạn. Sự gia tăng nguồn cung robusta trên thị trường toàn cầu cũng là yếu tố cần theo dõi, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch và đưa cà phê vụ mới ra thị trường.