Giá cà phê hôm nay 9/10: Robusta mất hơn 100 USD/tấn, Tây Nguyên giảm sâu

Sau chuỗi phiên tăng khá tích cực, thị trường cà phê bất ngờ đảo chiều mạnh. Giá thu mua tại Tây Nguyên mất đồng loạt 1.400 đồng/kg, còn hai sàn London và New York giảm từ gần 3% đến gần 4%, kéo tâm lý thị trường trở lại trạng thái thận trọng.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 8/10/2026: Tăng trở lại, cao nhất 94.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/10/2026 tại Tây Nguyên tăng nhẹ lên 93.600–94.400 đồng/kg, trong khi Robusta và Arabica thế giới đồng loạt tăng mạnh.

Giá cà phê trong nước giảm 1.400 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện dao động từ 92.200 - 93.000 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo được thị trường công bố khoảng 92.900 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở 92.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 92.200 đồng/kg.

Mức giảm 1.400 đồng/kg đã kéo giá cà phê trong nước rời vùng 94.000 đồng/kg chỉ sau một phiên. Đây cũng là nhịp điều chỉnh đáng kể nhất trong những ngày đầu tháng 10.

Robusta và Arabica đồng loạt giảm mạnh

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 105 USD, tương đương 2,92%, xuống 3.485 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 108 USD còn 3.469 USD/tấn, trong khi tháng 3/2027 giảm 104 USD xuống 3.455 USD/tấn.

Arabica New York giảm còn mạnh hơn. Kỳ hạn tháng 12/2026 mất 11,75 US cent/lb, tương đương 3,86%, xuống 292,70 US cent/lb. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 10,95 cent còn 284,90 US cent/lb.

Các kỳ hạn tháng 5, 7 và 9/2027 cũng giảm quanh 3,7 - 3,8%, cho thấy áp lực bán xuất hiện trên diện rộng chứ không chỉ tập trung ở hợp đồng giao gần.

Vì sao giá cà phê bất ngờ quay đầu?

Đợt giảm mạnh xuất hiện sau khi giá cà phê thế giới vừa trải qua chuỗi tăng nhanh, khiến hoạt động chốt lời và đóng các vị thế mua gia tăng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thị trường cũng đang phản ứng với tín hiệu nguồn cung tích cực hơn. Lượng cà phê Brazil đưa ra thị trường tăng, trong khi điều kiện thời tiết tại một số vùng sản xuất lớn thuận lợi hơn. Tại Việt Nam, vụ thu hoạch mới ở Tây Nguyên cũng đang đến gần, khiến kỳ vọng nguồn cung trong những tuần tới tăng lên.

Dù vậy, giá Robusta vẫn giữ trên 3.400 USD/tấn và giá cà phê nội địa vẫn trên 92.000 đồng/kg. Vì vậy, thị trường có thể tiếp tục xuất hiện những phiên giằng co mạnh thay vì giảm liên tục theo một chiều.

Trong ngắn hạn, diễn biến của Robusta London, tốc độ thu hoạch tại Tây Nguyên và lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường sẽ là những yếu tố quyết định khả năng giá cà phê giữ được vùng 92.000 - 93.000 đồng/kg hay tiếp tục điều chỉnh.