Giá cà phê hôm nay 9.10 lao dốc, Tây Nguyên đồng loạt mất 1.400 đồng/kg

Sau nhịp tăng trước đó, thị trường cà phê bất ngờ đảo chiều mạnh. Không chỉ giá thu mua trong nước giảm sâu, Robusta và Arabica trên hai sàn quốc tế cũng đồng loạt mất giá.

Hình minh họa.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 9.10.2026 tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg. Mức giá trung bình được ghi nhận ở 92.900 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm xuống 92.800 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức thu mua 92.800 đồng/kg, cùng giảm 1.400 đồng/kg.

Lâm Đồng hiện có mức giá thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát, đạt 92.200 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới) vẫn giữ vị trí cao nhất với mức 93.000 đồng/kg, nhưng cũng giảm tương ứng 1.400 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực cao nhất và thấp nhất khoảng 800 đồng/kg.

So với mức 94.300 đồng/kg trước đó, giá trung bình đã giảm xuống 92.900 đồng/kg, đồng nghĩa thị trường nhanh chóng đánh mất vùng giá trên 94.000 đồng/kg.

Robusta và Arabica thế giới cùng giảm mạnh

Trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn 11.2026 giảm 105 USD/tấn, tương đương 2,92%, xuống còn 3.485 USD/tấn. Kỳ hạn 1.2027 giảm 108 USD xuống 3.469 USD/tấn, trong khi kỳ hạn 3.2027 giảm 104 USD, còn 3.455 USD/tấn.

Thị trường Arabica tại New York cũng chịu áp lực bán mạnh. Hợp đồng kỳ hạn 3.2027 giảm 10,95 cent, tương đương 3,70%, xuống còn 284,90 US cent/lb. Kỳ hạn 5.2027 giảm 10,80 cent xuống 281,70 US cent/lb.

Đáng chú ý, Robusta kỳ hạn 11.2026 từng lên tới 3.669 USD/tấn trong phiên nhưng sau đó giảm về 3.485 USD/tấn, cho thấy biên độ dao động rất lớn và áp lực bán gia tăng về cuối phiên.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường là nguồn cung từ Brazil tăng. Hoạt động xuất khẩu cà phê nhân xanh của nước này trong tháng 9 đạt khoảng 3,93 triệu bao loại 60 kg, mức cao nhất trong 20 tháng và tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, qua đó làm dịu lo ngại thiếu nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê có thể còn chịu sức ép trong ngắn hạn

Việc giá trong nước đồng loạt mất 1.400 đồng/kg cùng thời điểm Robusta và Arabica giảm mạnh cho thấy tâm lý thị trường đã thận trọng hơn rõ rệt.

Đáng chú ý, giá cao nhất hiện chỉ còn 93.000 đồng/kg. Nếu Robusta London tiếp tục điều chỉnh, mặt bằng thu mua trong nước có nguy cơ chịu thêm áp lực trong những phiên tới.

Bên cạnh diễn biến quốc tế, nguồn cung vụ mới tại Tây Nguyên cũng ngày càng được chú ý khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn tăng tốc. Lượng hàng đưa ra thị trường nhiều hơn có thể hạn chế khả năng phục hồi nhanh của giá.

Tuy nhiên, thị trường cà phê vẫn có biên độ biến động lớn. Sau những phiên giảm sâu thường có thể xuất hiện lực mua kỹ thuật hoặc hoạt động mua bù vị thế. Vì vậy, vùng 92.000 - 93.000 đồng/kg sẽ là khu vực đáng theo dõi trong ngắn hạn.