Giá cà phê hôm nay 9/10: Giảm phiên thứ 2 liên tiếp do nguồn cung dồi dào từ Brazil

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 62 USD/tấn (-1,78%) xuống 3.423 USD/tấn; Giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 01/2026 giảm 71 USD/tấn (-2,05%) xuống 3.398 USD/tấn; Kỳ hạn giao tháng 03/2027 giá giảm 77 USD/tấn (-2,23%) xuống 3.378 USD/tấn; Các kỳ hạn khác giá đều giảm 79 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,65 US cent/pound (-1,25%) xuống 289,05 US cent/pound; Giá cà phê giao tháng 3/2026 giảm 3,55 US cent/pound (-1,25%) xuống 281,35 US cent/pound; Kỳ hạn giao tháng 5/2026 giá giảm 3,8 US cent/pound (-1,35%) xuống 277,9 US cent/pound. Các kỳ hạn khác giá giảm 3,45-3,65 US cent/pound.

Đầu phiên hôm thứ Tư, giá arabica tăng lên mức cao nhất một tháng, trong khi robusta lên mức cao nhất 6 tuần, nhờ đồng nội tệ real Brazil mạnh lên. Đồng real tăng lên mức cao nhất trong 4,75 tháng so với USD vào thứ Ba, khiến các nhà sản xuất cà phê Brazil giảm động lực bán hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên, vị thế bán ròng quá lớn của các quỹ hàng hóa trên thị trường cà phê robusta kỳ hạn có thể tạo thêm động lực cho giá nếu xảy ra hoạt động đóng vị thế bán. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) hàng tuần công bố thứ Sáu tuần trước cho thấy các quỹ đã tăng vị thế bán cà phê robusta kỳ hạn thêm 2.658 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 29/9, lên mức bán ròng 3.959 hợp đồng, cao nhất trong 13 tháng.

Reuters dẫn lời các nhà giao dịch cho biết, tốc độ xuất khẩu mạnh từ Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, đang đảm bảo nguồn cung trên thị trường hiện khá dồi dào.

Theo số liệu của chính phủ Brazil công bố hôm thứ Ba 6/10, nước này xuất khẩu 235.800 tấn cà phê nhân trong tháng 9, tương đương 3,93 triệu bao loại 60 kg, mức cao nhất trong 20 tháng.

Tuy nhiên, lo ngại hiện tượng El Niño sẽ làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2027/28 tiếp tục hỗ trợ giá, trong khi lượng cà phê được chứng nhận lưu kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp.

Tại Việt Nam, tuần này, giá cà phê trong nước giảm sau khi giá robusta kỳ hạn quốc tế đi xuống trong bối cảnh thị trường trầm lắng, khi các nhà giao dịch chờ nguồn cung mới từ vụ thu hoạch sắp tới, dự kiến bắt đầu vào thứ Năm.

Theo Reuters, một nhà giao dịch tại khu vực trồng cà phê cho biết, một số nhà giao dịch đang chờ cà phê vụ mới được đưa ra thị trường. Một số vẫn mua, nhưng chỉ với khối lượng nhỏ để đáp ứng các cam kết hiện có.

Nhà giao dịch này nói thêm rằng một số nông dân cho rằng điều kiện khô hơn do El Niño gây ra thực tế có thể hỗ trợ quá trình phơi sấy cà phê.

Một nhà giao dịch báo giá cà phê giao tháng 11 ở mức 88.500 đồng/kg và giao tháng 12 ở mức 87.500 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu cà phê trong giai đoạn này giảm 7%, xuống 6,6 tỷ USD. Riêng tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 124.000 tấn cà phê, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.