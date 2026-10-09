Giá cà phê hôm nay 9/10/2026: Giảm mạnh 1.400 đồng/kg, Robusta lao dốc, Lâm Đồng vẫn có giá cao nhất

Giá cà phê hôm nay 9/10/2026 tại Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.400 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước sáng 9/10/2026 ghi nhận đợt điều chỉnh giảm trên diện rộng. Giá thu mua cà phê nhân xô tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên cùng mất 1.400 đồng/kg so với lần cập nhật trước, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 92.200–93.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, dù giá giảm đồng loạt, khu vực Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, vẫn giữ mức thu mua cao nhất trong nhóm địa bàn khảo sát. Đây cũng là khu vực duy nhất duy trì được ngưỡng 93.000 đồng/kg trong phiên cập nhật sáng nay.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giảm 1.400 đồng/kg, xuống còn 92.800 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này, giá thu mua tại địa phương đã rời mốc 94.000 đồng/kg của lần cập nhật trước, đồng thời lùi xuống dưới ngưỡng 93.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng, thị trường cà phê Gia Lai ghi nhận mức giá 92.800 đồng/kg, thấp hơn 1.400 đồng/kg so với lần khảo sát gần nhất. Giá tại Gia Lai hiện ngang bằng Đắk Lắk, cho thấy hai khu vực đang có diễn biến thu mua khá tương đồng.

Ở vùng Lâm Đồng truyền thống, cà phê nhân xô được thu mua với giá 92.200 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg. Đây là mức thấp nhất trong bốn khu vực được theo dõi, kém giá tại Đắk Lắk và Gia Lai 600 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Đắk Nông cũ có giá 93.000 đồng/kg sau khi giảm 1.400 đồng/kg. Mặc dù chịu mức điều chỉnh tương tự các vùng còn lại, địa bàn này vẫn đứng đầu bảng giá cà phê Tây Nguyên, cao hơn khu vực Lâm Đồng truyền thống 800 đồng/kg.

Diễn biến sáng 9/10 cho thấy áp lực giảm không còn tập trung tại một vùng thu mua riêng lẻ. Cả bốn địa bàn cùng điều chỉnh với biên độ giống nhau, phản ánh xu hướng chung của thị trường cà phê nhân xô trong nước khi giá quốc tế tiếp tục suy yếu.

Cập nhật lúc 8h38 ngày 9/10/2026. Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô. Mức biến động so với lần cập nhật gần nhất.

Giá cà phê rang xay tham khảo: Arabica chất lượng cao gần 290.000 đồng/kg

Bên cạnh thị trường cà phê nhân xô, các dòng cà phê rang xay và cà phê chế biến có mức giá cao hơn đáng kể, tùy chất lượng nguyên liệu và phương pháp sản xuất.

Theo bảng giá tham khảo cập nhật ngày 8/10/2026, sản phẩm Robusta S18 Clean có giá 162.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước. Robusta chất lượng cao CLC đạt 175.500 đồng/kg, còn Culi S18 Clean ở mức 173.900 đồng/kg.

Trong nhóm sản phẩm có phương pháp sơ chế riêng, Robusta Honey được ghi nhận tại 228.800 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với Robusta S18 Clean.

Đối với Arabica, sản phẩm Arabica Clean có giá tham khảo 229.900 đồng/kg. Mức cao nhất thuộc dòng Arabica chất lượng cao CLC, đạt 289.800 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tham khảo cập nhật ngày 8/10/2026, không phải giá thu mua cà phê nhân xô ngày 9/10. Giá thực tế có thể thay đổi tùy cơ sở chế biến, chất lượng và khối lượng giao dịch.

Chênh lệch giữa cà phê nhân xô và các sản phẩm rang xay không chỉ đến từ giá nguyên liệu mà còn bao gồm hao hụt trong quá trình chế biến, chi phí nhân công, năng lượng, phân loại, bảo quản và phân phối.

Do đó, mức giá rang xay cao hơn không đồng nghĩa lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến tăng tương ứng. Đối với các cơ sở sản xuất, việc kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng sản phẩm vẫn giữ vai trò quan trọng khi giá nguyên liệu biến động.

Giá cà phê thế giới hôm nay 9/10/2026: Robusta London giảm tới 79 USD/tấn

Trái với những phiên phục hồi trước đó, thị trường cà phê thế giới bước vào ngày 9/10 với diễn biến giảm đồng loạt trên các hợp đồng Robusta London. Áp lực bán xuất hiện ở cả kỳ hạn gần và kỳ hạn xa, khiến nhiều hợp đồng mất từ 62 đến 79 USD/tấn.

Theo bảng giao dịch cập nhật lúc 8h38, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 62 USD/tấn, xuống 3.423 USD/tấn. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 3.509 USD/tấn nhưng sau đó lùi về gần vùng thấp nhất là 3.406 USD/tấn.

Hợp đồng Robusta giao tháng 1/2027 giảm mạnh hơn, mất 71 USD/tấn, còn 3.398 USD/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 14.429 lot, cao nhất trong số năm kỳ hạn được thống kê, cho thấy hoạt động giao dịch tập trung đáng kể vào hợp đồng này.

Diễn biến ở các kỳ hạn xa cũng không khả quan hơn. Robusta tháng 3/2027 giảm 77 USD/tấn, xuống 3.378 USD/tấn. Hai hợp đồng tháng 5/2027 và tháng 7/2027 cùng giảm 79 USD/tấn, lần lượt còn 3.369 USD/tấn và 3.358 USD/tấn.

Một điểm đáng chú ý là giá các hợp đồng kỳ hạn xa đều thấp hơn hợp đồng tháng 11/2026. Cấu trúc giá này phản ánh sự chênh lệch giữa các thời điểm giao hàng, mặc dù không đủ cơ sở để kết luận giá cà phê giao ngay trong tương lai chắc chắn sẽ giảm theo.

Đơn vị: USD/tấn. Cập nhật lúc 8h38 ngày 9/10/2026.

Sự suy yếu của Robusta London có ý nghĩa đáng chú ý đối với thị trường Việt Nam, nơi cà phê Robusta chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu. Tuy nhiên, giá thu mua nội địa không nhất thiết biến động tương ứng về giá trị tuyệt đối với hợp đồng kỳ hạn, bởi còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chênh lệch giá hàng thực và hoạt động mua bán tại từng địa phương.

Giá cà phê Arabica hôm nay 9/10/2026: Toàn bộ kỳ hạn trên sàn New York giảm

Không chỉ Robusta, thị trường Arabica tại New York cũng ghi nhận sắc giảm trên tất cả hợp đồng được theo dõi. Biên độ điều chỉnh dao động từ 3,45 đến 3,80 cent/pound, cho thấy áp lực giảm đang xuất hiện ở cả hai dòng cà phê giao dịch quốc tế.

Giá Arabica giao tháng 12/2026 giảm 3,65 cent/pound, xuống 289,05 cent/pound. Trong phiên, hợp đồng này có mức cao nhất 294,90 cent/pound và thấp nhất 286,00 cent/pound, trước khi khép lại tại mức giá thấp hơn đáng kể so với giá mở cửa 293,90 cent/pound.

Ở kỳ hạn tháng 3/2027, Arabica còn 281,35 cent/pound sau khi giảm 3,55 cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2027 ghi nhận mức giảm lớn nhất trong nhóm khảo sát, mất 3,80 cent/pound và lùi về 277,90 cent/pound.

Hai kỳ hạn tháng 7/2027 và tháng 9/2027 lần lượt giao dịch tại 275,35 cent/pound và 272,80 cent/pound. Mức giảm tương ứng là 3,65 và 3,45 cent/pound.

Đơn vị: cent/pound. Cập nhật lúc 8h38 ngày 9/10/2026.

Việc Arabica và Robusta cùng giảm trong một phiên cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường cà phê kỳ hạn. Những thay đổi trong kỳ vọng nguồn cung, diễn biến thương mại quốc tế và triển vọng sản lượng tại các quốc gia trồng cà phê lớn tiếp tục là các yếu tố cần được theo dõi.

Brazil giữ vai trò quan trọng trên thị trường cà phê toàn cầu với sản lượng lớn ở cả hai dòng Arabica và Conilon, loại cà phê thuộc nhóm Robusta. Những thay đổi trong sản lượng, tiến độ xuất khẩu và điều kiện thời tiết tại quốc gia này có thể tác động đến cân đối cung cầu thế giới.

Một trong những thông tin đang được thị trường quan tâm là dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026–2027 có thể đạt khoảng 75,8 triệu bao loại 60 kg. Cùng với đó, một số đánh giá thị trường đưa ra kịch bản nguồn cung cà phê toàn cầu vượt nhu cầu khoảng 8,9 triệu bao trong niên vụ này.

Nếu sản lượng thực tế đạt gần mức dự báo, lượng cà phê sẵn có trên thị trường quốc tế có thể được cải thiện đáng kể. Đây là yếu tố gây bất lợi cho giá trong bối cảnh người mua có thêm lựa chọn về nguồn cung.

Tuy nhiên, dự báo dư cung vẫn chứa đựng những yếu tố chưa chắc chắn. Sản lượng thu hoạch có thể thay đổi theo lượng mưa, nhiệt độ, thời tiết cực đoan và điều kiện chăm sóc cây trồng. Bên cạnh đó, hoạt động tích trữ và nhu cầu của các doanh nghiệp rang xay cũng có thể ảnh hưởng đến diễn biến giá.

Đối với thị trường Việt Nam, thời điểm chuyển mùa vụ và hoạt động đưa hàng ra thị trường là những yếu tố cần quan sát. Nguồn cung thực tế, tốc độ bán hàng của người sản xuất và nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tác động đến mức giá cà phê tại Tây Nguyên.

Việc giá Robusta London đồng loạt giảm trong khi cà phê nhân xô nội địa mất 1.400 đồng/kg cho thấy hai thị trường đang vận động cùng chiều. Dù vậy, chưa thể quy toàn bộ mức giảm trong nước cho diễn biến của sàn London, do giá thu mua còn phụ thuộc vào điều kiện giao dịch thực tế.

Dự báo giá cà phê những ngày tới: Robusta có phục hồi sau đợt giảm mạnh?

Sau phiên giảm đồng loạt ngày 9/10, thị trường cà phê đang đứng trước nhiều yếu tố tác động trái chiều. Trong ngắn hạn, diễn biến từ sàn London cùng triển vọng nguồn cung Brazil có thể tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá thu mua tại Tây Nguyên.

Yếu tố đầu tiên cần chú ý là khả năng giá Robusta quốc tế ổn định trở lại sau các phiên điều chỉnh. Hợp đồng tháng 11/2026 hiện giao dịch ở mức 3.423 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 1/2027 đạt 3.398 USD/tấn. Nếu giá tiếp tục giảm, thị trường cà phê trong nước có thể chịu thêm áp lực.

Ở chiều ngược lại, diễn biến thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất lớn hoặc những thay đổi trong nhu cầu nhập khẩu có thể giúp thị trường tìm lại lực hỗ trợ. Giá cà phê cũng có khả năng xuất hiện những phiên phục hồi kỹ thuật sau giai đoạn giảm liên tiếp, nhưng thời điểm và mức độ phục hồi hiện chưa thể xác định.

Đối với Việt Nam, tiến độ thu hoạch niên vụ mới và lượng hàng thực tế được đưa ra thị trường sẽ là những biến số quan trọng. Nguồn cung tăng có thể khiến người mua thận trọng hơn, còn nhu cầu thu gom từ các doanh nghiệp xuất khẩu có khả năng hỗ trợ giá tại một số khu vực.

Riêng tại Lâm Đồng, khoảng cách 800 đồng/kg giữa vùng Đắk Nông cũ và Lâm Đồng truyền thống là điểm cần tiếp tục theo dõi. Sự thay đổi của mức chênh lệch này trong những ngày tới có thể phản ánh khác biệt về nhu cầu và điều kiện thu mua giữa các vùng.

Nhìn chung, giá cà phê hôm nay 9/10/2026 đã giảm về 92.200–93.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, đồng thời Robusta London và Arabica New York đều suy yếu. Triển vọng ngắn hạn còn phụ thuộc vào diễn biến giá thế giới, nguồn cung Brazil và hoạt động mua bán cà phê tại Việt Nam.