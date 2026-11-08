Giá cà phê hôm nay 8/11: Trong nước tăng, hai sàn thế giới cùng phục hồi

Sau giai đoạn giảm sâu, giá cà phê trong nước đang có chuỗi hồi phục ngắn. Mức tăng chưa lớn nhưng diễn ra khá đồng đều tại các vùng trọng điểm, trong khi hai sàn cà phê thế giới cũng khép phiên gần nhất trong sắc xanh.

Hình minh họa.

Giá cà phê hôm nay 7/11/2026: Trong nước nhích lên phiên thứ hai

Giá cà phê hôm nay 7/11/2026 tại Tây Nguyên tăng nhẹ ở một số khu vực, dao động 83.600–84.500 đồng/kg; Robusta tăng trong khi Arabica tiếp tục giảm.

Giá cà phê trong nước tiếp tục nhích lên

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên hiện phổ biến từ 84.000–84.700 đồng/kg. Mức trung bình tham khảo khoảng 84.600 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Đắk Lắk tăng 300 đồng/kg lên 84.500 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 400 đồng/kg, đạt 84.000 đồng/kg nhưng vẫn có mức thấp nhất.

Gia Lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất 500 đồng/kg, lên 84.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (Lâm Đồng mới), giá tăng 200 đồng/kg lên 84.700 đồng/kg, cao nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau khi từng lùi về vùng 83.000 đồng/kg, thị trường đã có dấu hiệu lấy lại cân bằng. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng trên 94.000 đồng/kg từng xuất hiện trong tháng 10.

Robusta và Arabica cùng tăng

Trên sàn London, Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 29 USD, tương đương 0,89%, lên 3.285 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 1/2027 cũng tăng 29 USD lên 3.270 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 tăng 24 USD, đạt 3.243 USD/tấn.

Arabica New York cũng đảo chiều tăng. Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 2,85 US cent/lb, tương đương 1,03%, lên 280 US cent/lb.

Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 2,40 cent lên 271,65 US cent/lb; tháng 5/2027 đạt 267,70 US cent/lb. Các kỳ hạn còn lại cũng tăng từ 0,48–0,61%.

Do ngày 8/11 là Chủ nhật, đây là mức đóng cửa gần nhất của thị trường quốc tế trước khi bước sang tuần giao dịch mới.

Thị trường giằng co khi vụ thu hoạch tăng tốc

Nhịp tăng của Robusta và Arabica giúp thị trường cà phê trong nước có thêm lực đỡ sau chuỗi giảm mạnh. Tuy nhiên, tháng 11 cũng là thời điểm thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên bước vào cao điểm.

Lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường tăng lên có thể hạn chế khả năng tăng mạnh của giá. Ở chiều ngược lại, mặt bằng hiện đã thấp hơn nhiều so với tháng trước, khiến người trồng có thể thận trọng hơn khi bán hàng.

Vì vậy, thị trường những ngày tới có thể tiếp tục giằng co. Vùng 84.000–85.000 đồng/kg sẽ là khoảng giá đáng chú ý, trong khi khả năng Robusta duy trì trên 3.250–3.300 USD/tấn sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tâm lý thu mua trong nước.