Giá cà phê hôm nay 8.11.2026: Giá sàn phục hồi, vụ mới vẫn là biến số

Gia Lai có mức tăng mạnh nhất trong bốn vùng được đối chiếu, nhưng Đắk Nông vẫn giữ vị trí giá cao nhất. Khoảng cách giữa hai đầu bảng tham chiếu là 700 đồng/kg.

Hình minh họa

Bảng giá cà phê trong nước

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 7.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:00:45 ngày 7.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 8.11.2026.

Đơn vị: đồng/kg cà phê Robusta nhân xô.

Mức bình quân tăng 350 đồng/kg được tính từ hai bộ giá cùng bốn vùng, không phải lấy mức tăng của một địa phương đại diện cho cả thị trường. Giá thực tế tại điểm mua còn phụ thuộc chất lượng, độ ẩm, tạp chất và điều kiện giao nhận.

Giá quốc tế tham chiếu phiên 6.11

Các mức trên thuộc phiên 6.11 đã kết thúc, được nguồn cập nhật ngày 7.11.2026. Đây không phải giá của một phiên giao dịch ngày 8.11.

Dự báo ngày 8.11: Lực đỡ từ giá sàn gặp áp lực vụ mới

Nhịp phục hồi của Robusta tạo tín hiệu hỗ trợ cho giá thu mua trong nước. Tuy nhiên, thông tin về triển vọng mùa vụ thuận lợi tại Việt Nam và nguồn hàng mới bắt đầu ra thị trường cho thấy áp lực cung vẫn cần được theo dõi.

Trong ngày 8.11, nếu doanh nghiệp duy trì mua vào và lượng hàng bán ra vừa phải, mặt bằng giá tham chiếu có thể được củng cố. Khi tiến độ bán hàng tăng nhanh hơn nhu cầu thu mua, giá có thể gặp sức ép dù phiên quốc tế gần nhất đi lên.

Vì vậy, diễn biến cần quan sát là lượng hàng giao dịch thực tế và mức chấp nhận giá của đại lý. Chưa có cơ sở bảo đảm giá sẽ tiếp tục tăng, cũng chưa đủ tín hiệu để dự báo một đợt giảm đồng loạt.